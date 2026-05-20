Електричне купе Mercedes-AMG GT хвалиться потужністю 1153 "конячок"

У той час як багато світових виробників переглядають плани щодо електрифікації, інженери з Аффальтербаха створили безкомпромісну заміну колишньому флагману, який у своїй топовій гібридній версії з двигуном V8 видавав 831 кінських сил.

Унікальна платформа та суперечливий дизайн

Електричний спорткар базується на ексклюзивній архітектурі AMG.EA, розробленій фахівцями бренду спеціально для високопродуктивних моделей. Стилістично дорожній автомобіль багато в чому повторює минулорічний концепт AMG GT XX, проте серійна версія зазнала помітних змін.

Низький силует із витягнутим дахом вже встиг викликати дискусії серед автомобільних експертів щодо своєї естетики порівняно з витонченішими лініями головних конкурентів. Проте головна ставка в Mercedes-AMG зроблена на внутрішню інженерію та характеристики, які покликані зберегти автентичні відчуття від керування потужним спортивним автомобілем.

Екстремальна динаміка та рекордна зарядка

В основі силової структури Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé лежить акумуляторна батарея ємністю 106 кВт-год та вдосконалена 800-вольтова електрична система. Новинка вийде на ринок у двох модифікаціях – GT 55 та GT 63 4Matic+:

Mercedes-AMG GT 55: забезпечує вихідну потужність до 805 к.с. Запас ходу в змішаному циклі становить 700 км.

Mercedes-AMG GT 63 4Matic+: флагманська версія, що оснащується трьома інноваційними аксіальними електродвигунами, які сумарно генерують вражаючі 1153 к.с. та до 2000 Нм крутного моменту під час активації функції launch control. Максимальний запас ходу цієї версії становить 696 км.

Динамічні показники флагмана вражають не менше: розгін від 0 до 100 км/год займає всього 2,1 секунди з урахуванням стандартного американського методу розгону з ходу, або 2,4 секунди за класичним європейським виміром з місця. Позначку у 200 км/год автомобіль долає за 6,8 секунди.

За умови встановлення опціонального пакету Driver's Package максимальна швидкість обмежена на позначці 300 км/год. При цьому споряджена маса обох модифікацій дорівнює 2460 кг. Електрична система підтримує надшвидку зарядку постійним струмом потужністю до 600 кВт, що дозволяє відновити енергію акумулятора з 10 до 80% всього за 11 хвилин, а за перші 10 хвилин підключення до термінала машина здатна набрати до 460 км додаткового ходу.

Імітація звуку V8 та передові шасі

Для підвищення залученості водія інженери впровадили низку спеціальних електронних інструментів. На центральній консолі розташовані перемикачі Response Control (для зміни чутливості педалі акселератора) та Agility Control, що керує векторизацією крутного моменту в поворотах. Система контролю тяги має дев'ять різних рівнів налаштування.

Особливу увагу приділили акустичному супроводу. Фірмова технологія AMGFORCE S+ покликана синтезувати у салоні та за його межами фірмовий рокіт класичного бензинового двигуна V8. Ця система працює в парі зі спеціальними алгоритмами, які повністю імітують поштовхи та зміну передач під час прискорення. Водієві доступні сім режимів руху: Comfort, Sport, Race, Slippery, Eco, Individual, а також екстремальний пресет AMGFORCE Sport+.

Шасі автомобіля оснащене передовою пневматичною підвіскою AMG Active Ride Control з напівактивною системою стабілізації нахилів кузова та регульованими амортизаторами. У стандартну комплектацію також входить повнокероване шасі (задні колеса повертаються в протилежний бік до передніх на швидкості до 80 км/год і в аналогічний бік на вищих швидкостях) та високопродуктивні карбоново-керамічні гальмівні диски на передній осі.

Цифровий інтер'єр

Внутрішнє оздоблення кардинально відрізняється від архітектури попередніх паливних моделей. Робоче місце водія та пасажирів виконано у футуристичному стилі з використанням великої кількості вуглецевого волокна.

На передній панелі встановлено 10,2-дюймову цифрову панелі приладів, великий 14-дюймовий центральний екран мультимедіа, а також окремий 14-дюймовий розважальний дисплей для переднього пасажира. Особливу атмосферу створює розширена система контурного підсвічування та панорамний скляний дах Sky Control з можливістю зміни кольору та прозорості панелі.

Цінова політика

У Mercedes-AMG заявляють, що офіційна цінова політика на нові електричні модифікації формуватиметься з огляду на вартість порівнянних паливних попередників, проте фінальні прайс-листи для європейського ринку будуть оприлюднені ближче до старту продажів.