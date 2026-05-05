Електричне майбутнє та класичний драйв: BMW M3 наступного покоління отримає дві версії за однаковою ціною

Сільвія Нойбауер, керівник відділу продажів BMW M, підтвердила в інтерв’ю Autocar, що обидві моделі будуть “близнюками” з точки зору вартості, що надасть клієнтам реальну свободу вибору.

Електричний монстр на 1000 кінських сил

Перший електричний M3, точна назва якого наразі тримається в секреті, буде побудований на інноваційній електричній архітектурі Neue Klasse. Новинка базуватиметься на нещодавно представленому i3 та отримає унікальну силову установку. Особливістю електричної версії стане чотиримоторна установка з окремим електродвигуном на кожному колесі загальною потужністю 1000 кінських сил. Прототип вже пройшов серію ретельних тестів для відшліфування динамічних характеристик.

Спільна дизайнерська мова

Попри потужний електричний наступ, фанати класичних двигунів зможуть придбати M3 нового покоління з класичним двигуном внутрішнього згорання. Ця модель продовжуватиме використовувати платформу CLAR від поточної 3-ї серії. Проте зовнішній вигляд обох версій буде уніфіковано відповідно до нової дизайнерської мови BMW Neue Klasse, що зробить їх візуально схожими.

BMW i3 Neue Klasse

ДНК BMW M: більше ніж просто потужність

Сільвія Нойбауер наголошує, що перехід на електротягу не змінить характер бренду. За її словами, новий електричний M3 залишатиметься вірним традиціям підрозділу M, де фокус зосереджений не лише на прискоренні, а й на маневреності, керованості та зв'язку водія з дорогою.

Для того, щоб переконати скептиків, BMW планує серію спеціальних автотурів. Компанія розуміє, що не зможе переманити 100% аудиторії на бік електромобілів, проте впевнена, що після особистого тесту багатьом сподобається новий рівень продуктивності. Гнучкість виробництва дозволить BMW коригувати обсяги випуску обох типів M3 залежно від ринкового попиту.

Такий підхід дійсно може спрацювати – нагадаємо, що BMW iX3 майже розпродано до кінця 2026 року, оскільки попит покупців виявився вищим, ніж розраховував автовиробник.