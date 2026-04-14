Електричні вантажівки у Європі: хто вже лідер, а хто відстає у переході від дизеля: інфографіка

Компанія Milence опублікувала звіт про ситуацію з електричними вантажівками в окремих європейських країнах: в Іспанії, Португалії, Польщі та Італії електричні вантажівки є найменш привабливими та продаються найгірше.
Електроенергія в три-шість разів ефективніша за дизельне пальне, енергія стає вирішальним фактором витрат

14 квітня, 06:20
Енергетична криза показала вразливість Європи через залежність від імпортного палива. Коливання цін на нафту і газ уже додають до вартості перевезень 9–11 центів на кілометр, що змушує ринок шукати альтернативи.

Одним із рішень стає електрифікація вантажного транспорту. Вона не лише знижує витрати, а й підвищує енергетичну безпеку та стабільність логістичних ланцюгів. Про це розповідають експерти на своєму сайті.

Хто попереду

Лідерами переходу стали Нідерланди, Швейцарія, Данія та Норвегія. У цих країнах електровантажівки вже виходять за межі пілотних проєктів і швидко набирають частку ринку.

Хто лідирує у цьому сегменті машин:

  • Швейцарія — 17,6%;
  • Данія — 15,1%;
  • Норвегія — 14,7%;
  • Нідерланди — 14,3%;
  • Австрія — 12,2%.

Нідерланди отримали найвищі оцінки завдяки комплексному підходу: субсидіям, розвитку зарядної інфраструктури та податковим пільгам.

Рівень субсидій на придбання електровантажівок дослідники оцінили за шкалою від 0 до 1. Інфографіка: Milence / Авто24

У наведеній вище інфографіці позиції країн добре видно по усіх п'яти напрямках досліджень. Усі за вказаними темами мають кольорове кодування: зелений колір – позитивний, жовтий – помірний, а червоний – негативний. В дослідження додано й Велику Британію, хоча вона не є членом ЄС.

Хто відстає

Аутсайдерами залишаються Польща та країни Південної Європи — Італія, Іспанія та Португалія.

У Польщі рівень електрифікації вантажівок становить лише 0,2%. Серед причин:

  • неефективні програми субсидій;
  • відсутність пільг на дорожні збори;
  • слабкий розвиток інфраструктури.

У південних країнах ситуація подібна: продажі мінімальні, а зарядні станції лише починають будуватися.

Що визначає успіх

Експерти відзначають, що найкращі результати показують країни, які поєднують кілька факторів:

  • доступну електроенергію;
  • субсидії на закупівлю техніки;
  • розвинену мережу зарядних станцій;
  • пільгову тарифну політику.

Наприклад, компанія Milence вже має 33 зарядні хаби у восьми країнах, і саме там спостерігається швидше впровадження електротранспорту.

"Технологія готова, формується бізнес-кейс, а інфраструктура будується. Зараз потрібні темпи та послідовність політики для масштабування цього переходу в усіх державах-членах, вкрай важливо поширити те, що працює на ринках-лідерах, – каже гендиректор Milence Аня ван Нірсен

Економіка переходу

Загальна вартість володіння електровантажівками поступово знижується. У деяких країнах це вже вигідніше за дизель:

  • у Нідерландах – завдяки дешевшій експлуатації;
  • у Німеччині – через звільнення від зборів;
  • у Швеції – через низьку ціну електроенергії.

Додатково стимулюватиме перехід і європейська система ETS II, яка зробить викопне паливо ще дорожчим.

У підсумку бачимо, що Європа вже рухається до електрифікації вантажного транспорту, але темпи цього переходу суттєво різняться: від швидкого прориву на півночі до помітного відставання на сході та півдні.

