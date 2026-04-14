Електричні вантажівки у Європі: хто вже лідер, а хто відстає у переході від дизеля: інфографіка

ФОТО: Milence|
Електроенергія в три-шість разів ефективніша за дизельне пальне, енергія стає вирішальним фактором витрат
Енергетична криза показала вразливість Європи через залежність від імпортного палива. Коливання цін на нафту і газ уже додають до вартості перевезень 9–11 центів на кілометр, що змушує ринок шукати альтернативи.
Одним із рішень стає електрифікація вантажного транспорту. Вона не лише знижує витрати, а й підвищує енергетичну безпеку та стабільність логістичних ланцюгів. Про це розповідають експерти на своєму сайті.
Читайте також Замовлена найбільша в історії партія електричних вантажівок
Хто попереду
Лідерами переходу стали Нідерланди, Швейцарія, Данія та Норвегія. У цих країнах електровантажівки вже виходять за межі пілотних проєктів і швидко набирають частку ринку.
Хто лідирує у цьому сегменті машин:
- Швейцарія — 17,6%;
- Данія — 15,1%;
- Норвегія — 14,7%;
- Нідерланди — 14,3%;
- Австрія — 12,2%.
Нідерланди отримали найвищі оцінки завдяки комплексному підходу: субсидіям, розвитку зарядної інфраструктури та податковим пільгам.
Рівень субсидій на придбання електровантажівок дослідники оцінили за шкалою від 0 до 1. Інфографіка: Milence / Авто24
У наведеній вище інфографіці позиції країн добре видно по усіх п'яти напрямках досліджень. Усі за вказаними темами мають кольорове кодування: зелений колір – позитивний, жовтий – помірний, а червоний – негативний. В дослідження додано й Велику Британію, хоча вона не є членом ЄС.
Хто відстає
Аутсайдерами залишаються Польща та країни Південної Європи — Італія, Іспанія та Португалія.
У Польщі рівень електрифікації вантажівок становить лише 0,2%. Серед причин:
- неефективні програми субсидій;
- відсутність пільг на дорожні збори;
- слабкий розвиток інфраструктури.
У південних країнах ситуація подібна: продажі мінімальні, а зарядні станції лише починають будуватися.
Читайте також 490 кВт і 400 кілометрів ходу: чи приїдуть в Україну електровантажівки HOWO TX EV
Що визначає успіх
Експерти відзначають, що найкращі результати показують країни, які поєднують кілька факторів:
- доступну електроенергію;
- субсидії на закупівлю техніки;
- розвинену мережу зарядних станцій;
- пільгову тарифну політику.
Наприклад, компанія Milence вже має 33 зарядні хаби у восьми країнах, і саме там спостерігається швидше впровадження електротранспорту.
"Технологія готова, формується бізнес-кейс, а інфраструктура будується. Зараз потрібні темпи та послідовність політики для масштабування цього переходу в усіх державах-членах, вкрай важливо поширити те, що працює на ринках-лідерах, – каже гендиректор Milence Аня ван Нірсен
Економіка переходу
Загальна вартість володіння електровантажівками поступово знижується. У деяких країнах це вже вигідніше за дизель:
- у Нідерландах – завдяки дешевшій експлуатації;
- у Німеччині – через звільнення від зборів;
- у Швеції – через низьку ціну електроенергії.
Читайте також Таких самоскидів світовий автопром ще не випускав
Додатково стимулюватиме перехід і європейська система ETS II, яка зробить викопне паливо ще дорожчим.
У підсумку бачимо, що Європа вже рухається до електрифікації вантажного транспорту, але темпи цього переходу суттєво різняться: від швидкого прориву на півночі до помітного відставання на сході та півдні.