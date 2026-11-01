Електричні вантажівки в Європі: чому Швейцарія б'є рекорди, а Литва купила лише одну машину

Як повідомляє 40ton з посиланням на ACEA, європейський ринок важкої комерційної техніки масою понад 3,5 тонни поступово переходить на електротягу, хоча темпи суттєво відрізняються залежно від регіону. Наразі автовиробники перебувають під серйозним тиском брюссельських чиновників.

Європейський Союз зобов'язав бренди до 2030 року скоротити викиди вуглекислого газу від нових вантажівок щонайменше на 45 відсотків порівняно з рівнем 2020 року. На практиці це означає, що вже за чотири роки третина всіх проданих фур має бути електричною. Якщо виробник не вкладеться у ці норми, на нього чекають штрафи у сотні мільйонів євро за кожен рік прострочення.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Хто лідирує в Євросоюзі

Абсолютним лідером серед країн ЄС стали Нідерланди, де частка електричних вантажівок перетнула позначку у 20 відсотків. Тобто кожна п'ята нова машина у цьому класі вже не має вихлопної труби.

У таблиці 27 позицій, де зареєстровано 12 873 електричні вантажівки із 245 079 (частка – 5,25%). Інфографіка: Авто24 за схемою ACEA/40ton.net

Традиційно сильні позиції утримують скандинавські країни: Швеція показала результат у 18,36 відсотка, а Данія – 16,51 відсотка. Цікаво, що до трійки лідерів несподівано увірвалася Греція з показником 17,12 відсотка, але експерти називають це аномалією через фактичну відсутність там ринку нових дизельних вантажівок.

Найбільші економіки Європи поки що демонструють скромніші відсотки, але вражають абсолютними цифрами. У Німеччині частка електротягачів склала 9,51 відсотка, що конвертувалося у понад 5 600 проданих одиниць. Це вдвічі більше за кількісні показники Нідерландів, хоча останні лідирують у відсотковому співвідношенні. Франція ж зупинилася на позначці 5,34 відсотка.

Аутсайдери та країни поза ЄС

Південна Європа поки що не поспішає відмовлятися від дизеля. Іспанія, Італія та Португалія разом ледь перетнули рубіж на один відсоток. Схожа ситуація і в Східній Європі, де найкращий результат показала Чехія – 1,33 відсотка або 96 проданих машин.

У Польщі частка склала лише 0,69 відсотка, хоча у кількісному вимірі це призвело до продажу вдвічі більшої кількості техніки, ніж у чехів. А от у країнах Балтії електровантажівки залишаються справжньою екзотикою: Литва та Естонія зареєстрували лише по одній такій машині за дев'ять місяців.

У таблиці 31 позиція, де сумарно зареєстровано 17 963 електричні вантажівки із 293 644 (частка становить 6,12%). Інфографіка: Авто24 за схемою ACEA/40ton.net

Картина виглядала б зовсім інакше, якби статистика враховувала країни поза межами ЄС. Наприклад, в Ісландії частка електричних вантажівок сягнула рекордних 31 відсотка. Швейцарія показала 27 відсотків, а Норвегія – майже 24 відсотки. Навіть на величезному ринку Великої Британії цей показник наблизився до 8 відсотків.

Легковики випереджають вантажівки

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, у сегменті легкових автомобілів перехід на електротягу відбувається значно швидше. За даними тієї ж асоціації ACEA, у вересні 2026 року продажі легкових електромобілів у ЄС злетіли майже на 73 відсотки.

Справжнім феноменом залишається Норвегія, де машини з традиційними двигунами внутрішнього згоряння фактично зникли з автосалонів. Там частка нових легкових електрокарів сягнула неймовірних 98 відсотків від загального обсягу продажів.