Китайський варіант Hyundai Ioniq V помітили під час дорожніх випробувань

На автомобілях чітко видно елементи екстер'єру, що відповідають фінальним серійним специфікаціям, зазначає CarNewsChina. Новинка поєднує в собі низький аеродинамічний профіль, безрамні двері та оригінальну світлову оптику в кіберстилі.

Детальніше: Hyundai показала новий Ioniq V: футуристичний седан із дизайном суперкара

Розміри кузова Hyundai Ioniq V становлять 4900 мм у довжину, 1890 мм у ширину та 1470 мм у висоту при колісній базі 2900 мм. Такі параметри дозволяють впевнено віднести автомобіль до популярного сегмента середньорозмірних електричних седанів. Окрім плавної лінії даху та безрамного скління дверей, візуальними особливостями моделі стали напівприховані дверні ручки та скульптурні виштамповки на кузовних панелях. У задній частині кузова встановлена повнорозмірна світлодіодна панель, яка гармонійно поєднується з нижньою частиною бампера, виконаною у стилі спортивного дифузора.

Цифрові технології та системи допомоги водієві в інтер'єрі

Внутрішній простір Hyundai Ioniq V отримав передове цифрове оснащення. Головним елементом передньої панелі став великий 27-дюймовий інтегрований екран із роздільною здатністю 4K, який об'єднує в собі два окремі дисплеї. Він працює в парі з проєкційним дисплеєм на лобове скло. Високу швидкість роботи інформаційно-розважального комплексу, системи розпізнавання голосових команд та інших бортових функцій забезпечує продуктивний автомобільний мікрочип Snapdragon 8295.

Для підвищення безпеки та комфорту в дорозі фастбек оснастили сучасною системою допомоги водієві рівня L2+, яку розробила компанія Momenta. Цей комплекс підтримує функції автоматизованої навігації на швидкісних шосе, асистента руху в щільному міському трафіку, а також систему автоматичного паркування автомобіля без участі водія. Додатковий затишок у кабіні створює дворівневе атмосферне освітлення, інтегроване в приладову панель та дверні карти.

Модифікації силових агрегатів та архітектура

Новий Hyundai Ioniq V буде доступний на ринку у двох ключових технічних конфігураціях: як повністю електричний транспортний засіб, так і у варіанті електромобіля з подовжувачем ходу (EREV), де бензиновий генератор підзаряджає акумулятор. Покупцям запропонують два варіанти електричних двигунів:

Базова версія потужністю 140 кВт (190 к.с.);

Потужніша модифікація на 168 кВт (228 кінських сил).

Електромобіль побудований на базі прогресивної 800-вольтової електричної архітектури, яка забезпечує підтримку технології надшвидкої зарядки. Тягові акумуляторні блоки для новинки постачатиме провідна китайська компанія CATL. Точні динамічні характеристики та час зарядки батареї автовиробник пообіцяв оголосити пізніше.

Ринковий контекст та стратегічні плани бренду