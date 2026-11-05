Електричний Ferrari Luce розкупили на рік вперед: ціна вражає, але черга тільки росте

Як повідомляє видання Motor1, під час звіту за третій квартал генеральний директор компанії Бенедетто Вінья офіційно підтвердив шалений успіх новинки. Перші екземпляри виїдуть на дороги вже до кінця цього року, але масові поставки клієнтам розпочнуться лише у 2027-му.

"Усі машини, які ми плануємо продати наступного року, вже розподілені між покупцями. Якщо хтось прийде зараз, йому доведеться чекати на своє авто цілий рік", – зазначив очільник бренду. Точних цифр продажів керівництво поки не розкриває, але очевидно, що завод ледь встигає за бажаннями багатих автомобілістів.

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Цікаво, що збирають електричну модель на абсолютно новому підприємстві, яке спеціалізується виключно на електромоторах та батареях. Запуск такого заводу на повну потужність потребує часу, тому італійці нарощують темпи поступово, що частково пояснює швидке вичерпання квот.

Прайс на новинку відверто кусається. У США базова версія стартує з позначки 560 800 доларів, що робить електрокар на 122 тисячі дорожчим за флагманський кросовер Purosangue з класичним V12. Проте це не відлякує покупців: серед замовників є як давні фанати марки, так і абсолютно нові клієнти.

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