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Електричний Ferrari Luce розкупили на рік вперед: ціна вражає, але черга тільки росте

Перший в історії електромобіль італійського бренду повністю розпроданий до кінця 2027 року, хоча клієнти ще навіть не отримали свої машини. Попри шалений хейт у мережі та цінник понад пів мільйона доларів, реальний попит на новинку значно перевищив виробничі плани компанії.
Електромобіль Ferrari Luce розпродали до 2028 року

ФОТО: Ferrari|

Ferrari Luce – перший серійний електромобіль бренду

Данило Северенчук
logo5 листопада, 15:45
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Як повідомляє видання Motor1, під час звіту за третій квартал генеральний директор компанії Бенедетто Вінья офіційно підтвердив шалений успіх новинки. Перші екземпляри виїдуть на дороги вже до кінця цього року, але масові поставки клієнтам розпочнуться лише у 2027-му.

"Усі машини, які ми плануємо продати наступного року, вже розподілені між покупцями. Якщо хтось прийде зараз, йому доведеться чекати на своє авто цілий рік", – зазначив очільник бренду. Точних цифр продажів керівництво поки не розкриває, але очевидно, що завод ледь встигає за бажаннями багатих автомобілістів.

Чому виник дефіцит та скільки це коштує

Цікаво, що збирають електричну модель на абсолютно новому підприємстві, яке спеціалізується виключно на електромоторах та батареях. Запуск такого заводу на повну потужність потребує часу, тому італійці нарощують темпи поступово, що частково пояснює швидке вичерпання квот.

Прайс на новинку відверто кусається. У США базова версія стартує з позначки 560 800 доларів, що робить електрокар на 122 тисячі дорожчим за флагманський кросовер Purosangue з класичним V12. Проте це не відлякує покупців: серед замовників є як давні фанати марки, так і абсолютно нові клієнти.

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Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Маркетинг та плани на майбутнє

  • Щоб переконати скептиків, виробник провів понад пів сотні закритих презентацій по всьому світу. А вже у першому кварталі 2027 року стартують глобальні тест-драйви, які мають остаточно розвіяти сумніви щодо драйверського характеру електричного суперкара.
  • Нагадаємо, що зараз бізнес у Ferrari йде просто чудово, адже весь модельний ряд бренду розпроданий до 2028 року. Більше того, до кінця поточного року італійці планують показати ще дві нові машини, однією з яких може стати трекова версія 296 Challenge Stradale.
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