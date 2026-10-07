Електричний фургон Kia PV5 перетворили на крутий самоскид для міста

Як повідомляє видання Electrek, розробкою цієї модифікації займалася компанія TGS Automotive Group. Там створили спеціальну алюмінієву надбудову саме для корейського електрокара. Кузов отримав легкі відкидні борти та задній борт висотою 300 міліметрів зі складними стійками.

На ринку Великої Британії новинка продаватиметься виключно з топовою батареєю на 71,2 кВт-год. В інших європейських країнах покупцям також запропонують базову версію з акумулятором місткістю 51,1 кВт-год.

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Маленький, але здатен везти понад тонну піску чи щебеню навіть під гору. Фото: Kia

Практичність та маневреність

Заряджати таку робочу конячку довго не доведеться. Від швидкої станції постійного струму потужністю 120 кВт батарея поповнює заряд з 10% до 80% всього за пів години. Увімкнувши зарядку у звичайну мережу змінного струму на 11 кВт, процес займе близько шести з половиною годин.

"На відміну від більшості класичних самоскидів, наш електрокар має радіус повороту всього 5,5 метра. Остаточні характеристики вантажності залежать від конкретної надбудови, але шасі пропонує найкраще у своєму класі корисне навантаження до 1005 кілограмів, – підкреслили в компанії Kia.

Це робить машину неймовірно зручною для маневрування на вузьких вуличках або тісних будівельних майданчиках. До того ж, відкрита платформа дозволяє не лише встановлювати кузов для сипучих вантажів, а й перетворювати авто на фудтрак або навіть кемпер із повноцінною кухнею.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, як уже повідомлялося, корейський автовиробник планує суттєво розширити лінійку комерційного транспорту. Вже наступного року на ринок вийде більший електричний фургон PV7, а загальна кількість варіантів кузова для моделі PV5 досягне десяти.