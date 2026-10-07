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Електричний фургон Kia PV5 перетворили на крутий самоскид для міста

Компанія Kia представила нову версію електричного шасі PV5 Chassis Cab, яке перетворили на повноцінний легкий самоскид із вантажністю понад тонну. Завдяки компактним розмірам та запасу ходу до 416 кілометрів ця модель стане ідеальним помічником для будівельників і ландшафтних дизайнерів у тісних міських умовах.
Kia PV5 перетворили на електричний самоскид із тонною вантажу

ФОТО: Kia|

Самоскидний кузов зроблений як для сипучих, так і палетних чи фасованих у коробки вантажів

Валентин Ожго
logo7 жовтня, 16:10
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Як повідомляє видання Electrek, розробкою цієї модифікації займалася компанія TGS Automotive Group. Там створили спеціальну алюмінієву надбудову саме для корейського електрокара. Кузов отримав легкі відкидні борти та задній борт висотою 300 міліметрів зі складними стійками.

На ринку Великої Британії новинка продаватиметься виключно з топовою батареєю на 71,2 кВт-год. В інших європейських країнах покупцям також запропонують базову версію з акумулятором місткістю 51,1 кВт-год.

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Маленький, але здатен везти понад тонну піску чи щебеню навіть під гору. Фото: Kia

Практичність та маневреність

Заряджати таку робочу конячку довго не доведеться. Від швидкої станції постійного струму потужністю 120 кВт батарея поповнює заряд з 10% до 80% всього за пів години. Увімкнувши зарядку у звичайну мережу змінного струму на 11 кВт, процес займе близько шести з половиною годин.

"На відміну від більшості класичних самоскидів, наш електрокар має радіус повороту всього 5,5 метра. Остаточні характеристики вантажності залежать від конкретної надбудови, але шасі пропонує найкраще у своєму класі корисне навантаження до 1005 кілограмів, – підкреслили в компанії Kia.

Це робить машину неймовірно зручною для маневрування на вузьких вуличках або тісних будівельних майданчиках. До того ж, відкрита платформа дозволяє не лише встановлювати кузов для сипучих вантажів, а й перетворювати авто на фудтрак або навіть кемпер із повноцінною кухнею.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, як уже повідомлялося, корейський автовиробник планує суттєво розширити лінійку комерційного транспорту. Вже наступного року на ринок вийде більший електричний фургон PV7, а загальна кількість варіантів кузова для моделі PV5 досягне десяти.

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