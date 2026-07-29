Електричний кросовер BMW iX3 став бестселером й наближається до позначки у 100 тисяч замовлень

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BMW iX3
Серійну збірку iX3 було налагоджено на повністю новому заводі BMW Group у місті Дебрецен, що в Угорщині. Щоб задовольнити значний потік замовлень на європейському та глобальному ринках, автовиробник змушений був достроково ввести другу робочу зміну на підприємстві ще у лютому 2026 року, що відбулося зі значним випередженням початкового графіка.
Рекордні темпи виробництва
Позначки у 50 000 випущених кросоверів iX3 було досягнуто лише за дев'ять місяців від початку серійного виробництва. Представник керівництва BMW Раймонд Віттманн підкреслив, що компанія ще ніколи не виготовляла таку кількість автомобілів за подібний короткий термін на новоствореному майданчику, пише Carscoops.
Президент заводу в Дебрецені Ганс-Петер Кемзер також відзначив, що випуск 50-тисячного BMW iX3 відображає високий професіоналізм команди та підтверджує важливу роль нового майбутнього підприємства. Завод у Дебрецені став першою домашньою ареною для серійних моделей сімейства Neue Klasse, технології та дизайнерські рішення яких до кінця 2027 року будуть імплементовані у 40 нових або оновлених автомобілях концерну BMW Group.
Технічні характеристики та модифікації кросовера
- На старті продажів електричний кросовер вийшов у модифікації iX3 50 xDrive, яка оснащена двомоторною системою повного приводу потужністю 345 кВт (469 к.с.) та 645 Нм крутного моменту. Завдяки акумуляторній батареї ємністю 108,7 кВт-год модель здана долати до 805 кілометрів на одному заряді за вимірювальним циклом WLTP.
- Згодом автовиробник розширив лінійку доступнішою версією iX3 40 із заднім приводом. Ця модифікація має один електродвигун потужністю 235 кВт (319 к.с.) й 500 Нм у поєднанні з батареєю ємністю 82,6 кВт-год. Модель прискорюється від 0 до 100 км/год за 5,9 секунди, розвиває максимальну швидкість 200 км/год та забезпечує запас ходу до 636 кілометрів за циклом WLTP.