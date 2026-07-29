Електричний кросовер BMW iX3 став бестселером й наближається до позначки у 100 тисяч замовлень

Серійну збірку iX3 було налагоджено на повністю новому заводі BMW Group у місті Дебрецен, що в Угорщині. Щоб задовольнити значний потік замовлень на європейському та глобальному ринках, автовиробник змушений був достроково ввести другу робочу зміну на підприємстві ще у лютому 2026 року, що відбулося зі значним випередженням початкового графіка.

Рекордні темпи виробництва

Позначки у 50 000 випущених кросоверів iX3 було досягнуто лише за дев'ять місяців від початку серійного виробництва. Представник керівництва BMW Раймонд Віттманн підкреслив, що компанія ще ніколи не виготовляла таку кількість автомобілів за подібний короткий термін на новоствореному майданчику, пише Carscoops.

Президент заводу в Дебрецені Ганс-Петер Кемзер також відзначив, що випуск 50-тисячного BMW iX3 відображає високий професіоналізм команди та підтверджує важливу роль нового майбутнього підприємства. Завод у Дебрецені став першою домашньою ареною для серійних моделей сімейства Neue Klasse, технології та дизайнерські рішення яких до кінця 2027 року будуть імплементовані у 40 нових або оновлених автомобілях концерну BMW Group.

Технічні характеристики та модифікації кросовера