Електричний кросовер Fisker Ocean продається в США "за копійки": чи варто його купувати

Автомобіль, який під час свого дебюту позиціонувався як технологічний конкурент лідерам сегмента та обіцяв преміальний рівень комфорту, втратив більшу частину початкової вартості всього за три роки експлуатації.

Електричний позашляховик Fisker Ocean One Launch Edition 2023 року випуску знайшов нового покупця 7 липня 2026 року, зазначає Carscoops.

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Після тривалих торгів і 30 зроблених ставок фінальна ціна лота зупинилася на позначці усього 15 800 доларів США. Якщо згадати, що початкова вартість цієї модифікації без урахування додаткових опцій та податків становила 68 999 доларів, то сумарне падіння вартості перевищило катастрофічні 77%.

Подібний обвал цін не пов'язаний із незадовільним технічним станом конкретної машини, а є прямим наслідком ліквідації компанії-виробника.

Вражаючі технічні характеристики та багате оснащення за мінімальну ціну

Проданий на аукціоні екземпляр у синьому кольорі кузова та з чорним оформленням інтер'єру є повноприводною версією. Силова установка кросовера складається з двох електродвигунів потужністю 421 кВт (572 к.с.) й 736 Нм крутного моменту. Їх живить масивна літій-іонна акумуляторна батарея ємністю 106 кВт-год. Виробник заявляв, що у новому стані такий автомобіль здатний подолати до 579 кілометрів на одному повному заряді.

Список встановленого обладнання та технологічних опцій Fisker Ocean One виглядає солідно навіть для преміуму:

Панорамний фотоелектричний дах SolarSky із функцією підзарядки батареї від сонячної енергії.

Оригінальні легкосплавні колісні диски діаметром 22 дюйми.

Центральний 17,1-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи з можливістю повороту на 90 градусів.

Фірмова аудіосистема Fisker Pulse та система бездротової зарядки для смартфонів.

Комплексна система кругового огляду на 360 градусів та підігрів усіх сидінь і керма.

Режим California Mode, який за допомогою єдиного натискання кнопки автоматично опускає абсолютно всі бічні вікна та скло дверей багажника.

Мінімальний рідний пробіг та бездоганна сервісна історія лота

Згідно з офіційною документацією та показниками одометра, цей конкретний позашляховик за три роки проїхав лише 17 042 милі (27 426 кілометрам). Автомобіль супроводжувався абсолютно чистим звітом CarFax, який підтверджує повну відсутність будь-яких ДТП, прихованих пошкоджень або страхових випадків.

За всю коротку історію транспортний засіб мав лише двох попередніх власників. У супровідному листі від офіційного дилера, який виставив машину на продаж, зазначалося, що у травні 2026 року в салоні була проведена превентивна заміна внутрішніх дверних ручок через усунення заводського дефекту.

В усьому іншому стан кузова, підвіски та лакофарбового покриття відповідає добре збереженому та доглянутому автомобілю з мінімальним зносом. Проте навіть ідеальний візуальний стан не зміг залучити високі ставки від покупців.

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