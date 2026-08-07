Електричний пікап Ford отримав назву Fathom й коштуватиме від 29 945 доларів

Ford Fathom стане першим серійним автомобілем, побудованим на принципово новій платформі Ford Universal EV. Ця архітектура розроблена з нуля для створення лінійки бюджетних електромобілів, включаючи позашляховики та комерційний транспорт, зазначає Motor1.

Рендер Ford Fathom від Motor1

Попри доступну ціну, автовиробник обіцяє високий рівень оснащення та комфорту:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Просторий салон: пасажирський простір перевищуватиме показники популярного кросовера Toyota RAV4;

пасажирський простір перевищуватиме показники популярного кросовера Toyota RAV4; Сучасні цифрові сервіси: глибока інтеграція Apple Maps та підтримка бездротових оновлень програмного забезпечення (OTA);

глибока інтеграція Apple Maps та підтримка бездротових оновлень програмного забезпечення (OTA); Автономне кермування: наявність системи управління без допомоги рук BlueCruise.

наявність системи управління без допомоги рук BlueCruise. Автовиробник розглядав можливість використання історичних назв, проте вирішив створити повністю нове ім'я для цієї серії.

Виробництво та інвестиції в проєкт

Серійне виготовлення пікапа організують на складальному заводі Ford у Луїсвіллі, штат Кентуккі, з початком виробництва у 2027 році. Для зниження собівартості компанія застосує спрощений виробничий процес, за якого передня, центральна та задня секції кузова збираються окремо перед фінальним з'єднанням.

Ford інвестував близько 5 мільярдів доларів у розробку цієї програми, щоб ефективно протистояти експансії дешевих китайських електромобілів та нових стартапів. Детальні технічні характеристики, включаючи ємність акумуляторів, запас ходу та остаточний дизайн Fathom, компанія розкриє ближче до офіційної прем'єри.