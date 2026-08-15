Для BMW зробили прототип, який генерує більше енергії, ніж витрачає на поїздку

Deep Orange 17
Головна особливість авто полягає в тому, що після типової щоденної міської поїздки воно закінчує день із більшим рівнем заряду акумулятора, ніж на початку. Надлегкий корпус прототипу вкритий понад 1700 фотоелектричними сонячними елементами – автомобіль розроблений для поглинання сонячного світла як під час руху, так і під час стоянки на парковці, пише Carscoops.
Конструкція та маса
Висока ефективність досягається завдяки суттєвому зменшенню ваги та оптимізації всіх енергетичних систем:
- Deep Orange 17 важить лише 550 кг, що становить приблизно чверть ваги більшості серійних електромобілів подібних габаритів;
- Кмбінована структура кузова поєднує сталь, алюміній, вуглецеве волокно та надруковані на 3D-принтері металеві з'єднання;
- Енергоефективність: рекуперативне гальмування, векторний розподіл крутного моменту та оптимізоване керування трансмісією спрямовані на мінімізацію витрат енергії.
Результати випробувань
Дослідники з Клемсона та Інституту сонячних енергетичних систем Фраунгофера змоделювали умови сонячного освітлення в Грінвіллі (Південна Кароліна), Франкфурті (Німеччина), Мадриді (Іспанія) та Мумбаї (Індія). Згідно з розрахунками, сонячна система здатна компенсувати коротку щоденну міську поїздку на 20 км і забезпечувати в середньому до 50 км додаткового запасу ходу на день за рахунок накопиченого надлишку електроенергії.
Проєкт, який підтримує BMW, вивчає сонячну енергію як елемент майбутньої стратегії розвитку електромобільності. Хоча впровадження подібних рішень у серійне виробництво вимагатиме подальших інновацій, прототип довів технічну можливість отримання надлишку енергії під час щоденної експлуатації.