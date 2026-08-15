Для BMW зробили прототип, який генерує більше енергії, ніж витрачає на поїздку

Головна особливість авто полягає в тому, що після типової щоденної міської поїздки воно закінчує день із більшим рівнем заряду акумулятора, ніж на початку. Надлегкий корпус прототипу вкритий понад 1700 фотоелектричними сонячними елементами – автомобіль розроблений для поглинання сонячного світла як під час руху, так і під час стоянки на парковці, пише Carscoops.

Конструкція та маса

Висока ефективність досягається завдяки суттєвому зменшенню ваги та оптимізації всіх енергетичних систем:

Deep Orange 17 важить лише 550 кг, що становить приблизно чверть ваги більшості серійних електромобілів подібних габаритів;

Кмбінована структура кузова поєднує сталь, алюміній, вуглецеве волокно та надруковані на 3D-принтері металеві з'єднання;

Енергоефективність: рекуперативне гальмування, векторний розподіл крутного моменту та оптимізоване керування трансмісією спрямовані на мінімізацію витрат енергії.

Результати випробувань

Дослідники з Клемсона та Інституту сонячних енергетичних систем Фраунгофера змоделювали умови сонячного освітлення в Грінвіллі (Південна Кароліна), Франкфурті (Німеччина), Мадриді (Іспанія) та Мумбаї (Індія). Згідно з розрахунками, сонячна система здатна компенсувати коротку щоденну міську поїздку на 20 км і забезпечувати в середньому до 50 км додаткового запасу ходу на день за рахунок накопиченого надлишку електроенергії.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Проєкт, який підтримує BMW, вивчає сонячну енергію як елемент майбутньої стратегії розвитку електромобільності. Хоча впровадження подібних рішень у серійне виробництво вимагатиме подальших інновацій, прототип довів технічну можливість отримання надлишку енергії під час щоденної експлуатації.