Елітне таксі до кордону за 10 тисяч євро: як посадовець заповідника возив "туристів"

Усі троє фігурантів уже визнали свою провину, перерахували 1,8 мільйона гривень на потреби армії та очікують вироку, який може сягнути 9 років за ґратами.

Як повідомляє ДБР, досудове розслідування у цій справі вже завершено, а обвинувальні акти направлено до суду. Схема запрацювала ще у травні 2026 року під керівництвом організаторів з-за кордону, які шукали клієнтів, тоді як затримані виконували виключно роль перевізників.

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Логістика у посадової особи Копищанського природоохоронного науково-дослідного відділення Поліського природного заповідника була продумана до дрібниць. Охочі виїхати самостійно прибували до Рівного, де залишали половину суми посереднику, після чого їх забирали на приватних авто.

Щоб обминути поліцейські та військові блокпости, водії проклали хитрий маршрут через Рівненську та Хмельницьку області. У дорозі перевізники постійно змінювали один одного за кермом, а кінцевою точкою маршруту було прикордонне село на Житомирщині.

Вже на місці втікачам давали чіткі інструкції для пішого переходу на територію Білорусі. Проте 1 червня всю трійцю "таксистів" затримали на гарячому всього за два кілометри від державного кордону під час передачі готівки.