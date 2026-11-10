Елітний трансфер за 20 тисяч доларів: у Хмельницькому накрили організатора втечі до Молдови

Як повідомляє Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, головним фігурантом справи виявився 59-річний директор товариства з обмеженою відповідальністю.

Чоловік пропонував військовозобов'язаним оминути офіційні пункти пропуску та скористатися лісовими стежками для переходу державного кордону.

Перший контакт із потенційним клієнтом відбувся 23 жовтня під час особистої зустрічі в обласному центрі. Тоді ж організатор озвучив свій чималий прайс та згодом телефоном скинув усі необхідні інструкції щодо логістики.

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Фінал цієї історії настав за кілька днів, коли 29 жовтня турист приїхав до Хмельницького з повною сумою готівки. Одразу після того, як долари перекочували до кишені підприємця, його діяльність різко припинили оперативники.

Наслідки для бізнесмена

"Ділка затримали на гарячому, і зараз йому вже повідомили про підозру за організацію незаконного переправлення осіб через кордон, – зазначають представники Спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Наразі суд відправив керівника компанії під варту, хоча й залишив йому можливість вийти під заставу. Тим часом слідчі Нацполіції та СБУ продовжують шукати інших учасників цієї прибуткової, але вкрай ризикованої схеми.

Процедура затримання фігуранта справи в статусі директора ТОВ. Фото: з матеріалів слідства

Ринок нелегальних послуг вражає цінами

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, апетити організаторів подібних трансферів суттєво відрізняються залежно від регіону. Наприклад, нещодавно на Київщині затримали ділка, який просив 15 тисяч доларів за повний логістичний супровід до Румунії.

Водночас трапляються і більш бюджетні пропозиції, які зазвичай закінчуються однаково. Так, на Закарпатті місцевий житель продавав піші маршрути в обхід пунктів пропуску за 10 тисяч євро, а на Хмельниччині гастролери зі Львівщини обіцяли довезти клієнта до кордону на авто всього за 5800 доларів.