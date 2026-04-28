Ентузіаст побудував міні-копію ралійної Toyota GR Yaris за допомогою 3D-принтера: фото, відео

Процес створення автомобіля, який автор детально описував на своєму YouTube-каналі Garage Avenger, став справжнім викликом, зазначає Carscoops. Кузов мініатюрного ралі-кара складається зі 123 окремих деталей, надрукованих на 3D-принтері. Всі вони були вручну склеєні, відшліфовані та пофарбовані, щоб точно відтворити агресивний аеродинамічний обвіс справжньої машини категорії Rally1.

Оскільки модель у масштабі 1:2 занадто мала для традиційних дверцят, потрапити в одномісний салон можна через знімний дах. Автомобіль оснащений функціональною світлодіодною оптикою та розсувними вікнами з плексигласу. Фінальним штрихом стала офіційна ліврея Toyota Gazoo Racing 2026 року, яку команда допомогла нанести за допомогою вінілової плівки.

Двигун від мотоцикла та шасі крос-карту

Під пластиковою оболонкою ховається серйозна інженерна база. В основі лежить шасі крос-карту, колісну базу якого довелося подовжити на 580 мм для дотримання правильних пропорцій. Силовою установкою слугує високооборотний двигун від мотоцикла потужністю близько 120 к.с. (88 кВт).

З огляду на мінімальну вагу конструкції, такий агрегат забезпечує виняткову динаміку. Під час перших тестів автомобіль розігнався до 94 км/год, проте розрахункова максимальна швидкість становить 150 км/год. Автор проєкту зазначає, що керування такою машиною на великій швидкості потребує неабиякої сміливості, адже кузов виконаний із друкованого пластику.

Випробування в Альпах та визнання зірок WRC

Поїздка до Монако не була лише статичною виставкою. Міні-Yaris пройшов випробування на реальних ралійних спецділянках у Французьких Альпах, довівши свою витривалість. У сервісному парку незвичайний автомобіль привернув увагу боса команди Toyota Ярі-Матті Латвали та відомого гонщика Олівера Сольберга.

