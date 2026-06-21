Епатажний люкс із Латвії: ательє Dartz перетворило мінівен Mercedes-Benz V-Class на золотий броньовик

Як пише Auto Motor und Sport, за інформацією від розробників, екстравагантний проєкт отримав офіційну назву Pullman Shere Khan. Причиною для його створення стало індивідуальне замовлення від одного з елітних готелів, керівництво якого виявило бажання перевозити своїх VIP-гостей у максимально помітному та нестандартному транспортному засобі.

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Шок-ефект та позолочений кузов

У візуальному оформленні мінівена головну роль відіграє фірмовий елемент латвійського ательє – велика кількість золотого кольору. Передня частина автомобіля зазнала кардинальних змін і отримала безліч нових незграбних, гострих кузовних елементів з агресивними декоративними повітрозабірниками. Особливості екстер'єру включають:

Спеціальний передній спойлер на даху з додатковими бічними прожекторами, що відсилає до культового шестиколісного монстра Mercedes-AMG G63 6x6;

Декоративні накладки біля основи передніх стійок, які імітують брутальні зовнішні дверні петлі армійського зразка;

Величезна решітка радіатора, всередині якої встановлено об'ємну тривимірну голову лева з інтегрованими світлодіодами;

Масивні чорні бічні накладки кузова зі специфічними вирізами під дверні ручки, форму яких візуально продовжує золоте оздоблення глухих задніх вікон.

Для тих клієнтів, хто вважатиме фігуру лева на капоті надмірною, представники Dartz залишили можливість швидкого демонтажу деталі. У лінійці описів зазначено, що епатажну решітку можна легко замінити на більш стриманий варіант за кілька хвилин. Завершують екстравагантний образ розкішні багатоспицеві колісні диски у класичному стилі суббренду Maybach.

Екзотична натуральна шкіра та інтер'єр із золотом

На етапі анонсу латвійські тюнери вирішили не публікувати офіційні фотографії салону, обмежившись лише рендерами кузова та текстовим описом внутрішнього простору. Крізь вікна автомобіля можна розгледіти двоколірні комфортабельні крісла з ромбоподібною строчкою.

Компанія обіцяє встановити всередині оригінальні сидіння підвищеного комфорту від моделей Maybach, а також створити ретро-атмосферу за допомогою інтеграції старого кінескопного телевізора в ексклюзивному дерев'яному корпусі та вбудованого раритетного мобільного телефона.

Найбільш провокаційною частиною релізу стала заява Dartz щодо матеріалів оздоблення інтер'єру. Представники компанії категорично відкинули використання популярної зараз штучної еко-шкіри, заявивши про застосування виключно натуральних та дуже екзотичних матеріалів. Які саме тварини стануть джерелом сировини для оббивки Pullman Shere Khan, наразі не розголошується. Весь інтер'єр також обіцяють щедро декорувати деталями зі справжнього чистого золота.

Наразі цей розкішний мінівен існує виключно у вигляді цифрого рендера. Компанія Dartz поки що тримає в таємниці точну дату офіційної живої прем'єри автомобіля, а також не називає фінальну вартість проєкту. Назву готелю, який замовив цей золотий шаттл, теж не розкривають, що залишає інтригу для майбутніх мандрівників.