Епохальний провал чи випередження часу: за що критикують перший електромобіль Ferrari за 640 000 доларів

Проте головним фактором шоку фанатів стала неймовірна вартість Luce, яка на європейському ринку стартує від 550 000 євро, що за поточним обмінним курсом дорівнює близько 640 000 доларів США. За ці гроші покупці очікували безкомпромісний трековий гіперкар, а отримали п'ятимісний сімейний автомобіль преміум-класу, розроблений за участю колишнього шеф-дизайнера Apple Джоні Айва.

Порівняння італійського ексклюзиву з масовим ринком

Особливо гостро дискусія розгортається під час детального аналізу сухих паспортних даних та порівняння італійської новинки з набагато дешевшими масовими електромобілями американського та китайського виробництва. Сучасна індустрія електромобілів розвивається настільки стрімко, що суто за сухими цифрами бренд із Маранелло вже не має колишньої тотальної переваги.

Якщо порівняти Luce із популярним седаном Tesla Model 3 Performance, який коштує близько 55 000 доларів США, то виявляється наступне: американська модель прискорюється від нуля до 100 км/год за 2,9 секунди, тоді як ексклюзивний Ferrari Luce здатен впоратись з цим за 2,5 секунди. Різниця у пів секунди коштує покупцеві додаткових кількох сотень тисяч доларів.

Заявлена автономність італійського електрокара з акумулятором ємністю 122 кВт-год становить близько 450 кілометрів у реальних умовах. Водночас значно легша Tesla Model 3 на одному заряді впевнено долає 500 кілометрів. Попри це, силова установка Ferrari Luce, що складається з чотирьох незалежних електродвигунів, сумарно видає 1050 кінських сил проти 510 сил у Model 3 Performacne.

Китайський виклик: чому Xiaomi виявилася швидшою та потужнішою?

Ще більш разючим та болючим для італійських інженерів є порівняння з новітнім китайським трековим монстром Xiaomi SU7 Ultra. При офіційній роздрібній ціні на рівні 77 000 доларів США, цей високотехнологічний продукт з КНР повністю перевершує італійський ліфтбек за ключовими параметрами:

SU7 Ultra завдяки особливій тримоторній компоновці розганяється від 0 до 100 км/год за неймовірні 1,98 секунди, залишаючи італійську новинку позаду. Крім того, седан Xiaomi здатен проїхати на одному повному заряді до 630 кілометрів. Водночас загальна пікова потужність силової установки китайського флагмана становить колосальні 1526 кінських сил, що майже на третину більше за потенціал Luce.

З точки зору чистої математики та споживчого прагматизму ситуація виглядає абсурдною, адже за ціну всього одного екземпляра італійського електромобіля покупець може придбати майже десять топових спортивних седанів китайського виробництва.

Ідентичність проти масмаркету: хто переможе?

Безумовно, у Маранелло традиційно продають не просто сухі технічні характеристики, а унікальний статус, історичну спадщину, дорогі матеріали оздоблення салону та бренд. Проте в епоху електрифікації, коли всі машини отримали лінійний та миттєвий відгук на педаль газу, утримувати статус ексклюзивного лідера за таку суму стає дедалі важче.