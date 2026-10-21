Ера дешевих китайських авто добігає кінця: чому ціни в Європі різко пішли вгору

Як свідчать свіжі дані європейської асоціації ACEA, лише за першу половину поточного року середня ціна ввезеного з КНР легковика зросла з 13 300 до 14 900 євро. Наразі такі моделі, як кросовери MG ZS чи Omoda 5, все ще приваблюють покупців адекватним прайсом, проте загальна ринкова тенденція починає стрімко змінюватися.

Теорія агресивного маркетингу тут працює класично. Такі гіганти, як BYD, Chery та Omoda, використовують знижені ціни виключно для того, щоб блискавично розширити продажі та закріпитися в ЄС. Вони планують пройти шлях корейських Hyundai та Kia не за двадцять років, а всього за два-три. І цей момент настав.

Здобувши стабільну частку ринку, яка вже зараз сягає 9 відсотків від усіх продажів у Європі, китайські бренди неминуче перепишуть цінники. По-перше, інвестори хочуть бачити реальні прибутки, а по-друге, нескінченно продавати машини на рівні беззбитковості просто неможливо.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому статистика показує подорожчання

Втім, експерти заспокоюють: різкий стрибок середньої вартості на 11,6 відсотка не означає, що дилери просто переписали прайси на старі моделі. Головна причина полягає у зміні самої структури імпорту.

Якщо раніше китайці везли до Європи переважно прості та дешеві машини з базовими двигунами внутрішнього згоряння, то зараз акцент змістився на сучасні електромобілі всіх сегментів та плагін-гібриди. Крім того, на ринок активно виходять преміальні бренди з Піднебесної, які планують конкурувати не лише з Volkswagen чи Toyota, а й відбирати клієнтів у BMW, Mercedes та навіть Rolls-Royce.

Європа як рятувальний круг

Попри поступове зростання цін, відмовлятися від європейського ринку компанії з КНР точно не збираються. Лише за перше півріччя 2026 року вони завезли на Старий континент понад 708 тисяч автомобілів, що майже на 53 відсотки більше за торішні показники.