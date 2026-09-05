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Ера роботаксі близько: у США готують єдині правила для авто без керма та педалей

Міністерство транспорту США представило нову національну стратегію розвитку безпілотних автомобілів до 2030 року. Цей документ стане фундаментом для легалізації роботаксі без керма та педалей на дорогах загального користування.
Мінтранс США готує єдині правила для авто, що не мають керма та педалей без керма та педалей

ФОТО: Waymo|

Роботаксі невдовзі заповнять вулиці міст, а професія таксиста поступово відійде у минуле

Валентин Ожго
logo5 вересня, 08:27
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Як пише видання Road & Track, американське відомство нарешті взялося за наведення ладу у сфері автономного транспорту. Головна проблема сучасних законів полягає в тому, що вони писалися під живу людину за кермом, тому поява на вулицях шатлів без водійського місця викликає юридичний ступор у поліції та страховиків.

Для українських водіїв ці заокеанські ініціативи поки що не змінюють правил гри на наших дорогах. Проте саме американський ринок диктує тренди для світового автопрому. Якщо США створять зрозумілий стандарт для безпілотників, виробники почнуть масово випускати такі машини, і за кілька років ця хвиля неминуче докотиться до Європи та України.

Що зміниться для роботаксі

Зараз компаніям доводиться випрошувати спеціальні дозволи, щоб випустити на вулицю авто без звичних органів керування. Наприклад, компанія Zoox вже отримала виняток із восьми стандартів безпеки для свого роботаксі.

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Нова стратегія пропонує скасувати абсурдні вимоги для автономних машин. Навіщо вимагати наявність двірників на лобовому склі, якщо в автомобілі взагалі немає лобового скла, а пасажири сидять обличчям один до одного?

Крім того, чиновники планують створити "інтероперабельні коридори". Це означає, що дорожня інфраструктура зможе обмінюватися даними з автопілотами, попереджаючи їх про перекриття смуг чи ремонтні роботи.

Поки що документ має рамковий характер і рясніє словами "розробляємо" та "досліджуємо", але напрямок руху вже визначено чітко – ера класичних водіїв поступово відходить у минуле.

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