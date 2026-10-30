Ера таксистів минає: Toyota та Waymo виводять на дороги повністю безпілотні кросовери bZ4X

Компанія Toyota розкрила амбітні плани щодо збирання інноваційних машин на заводі Такаока в префектурі Айті. Весь процес від зварювання базового кузова до інтеграції складного обладнання та радарів відбуватиметься під одним дахом.
Для проєкту обрали електричний кросовер Toyota bZ4X, який суттєво доопрацювали для комфорту пасажирів. Автомобіль отримав збільшений простір для ніг задніх пасажирів, автоматичні двері, електропривод багажника та контурне освітлення салону, щоб посадка і висадка були максимально зручними.
Спочатку інноваційні машини з автопілотом четвертого рівня виїдуть на вулиці японських міст. Згодом географію сервісу розширять на Велику Британію та інші країни, де вже працюють технології американського партнера.
Toyota bZ4x
Безпека понад усе
Розробники стверджують, що їхня система здатна кардинально знизити аварійність на дорогах. "У тих районах, де ми вже працюємо, наша технологія виявилася у 20 разів безпечнішою за живих водіїв, якщо говорити про серйозні ДТП", – підкреслив співгенеральний директор Waymo Дмитро Долгов.
Японці зі свого боку роблять ставку на масовість. Виконавчий віцепрезидент Toyota Хірокі Накадзіма зазначив, що технології безпеки дають найбільший ефект лише тоді, коли стають доступними для широкого загалу.
Глобальний тренд на безпілотники
- Нагадаємо, що автоматизація транспорту зараз охоплює не лише легкові авто, а й важку комерційну техніку. Як уже повідомлялося на нашому сайті, американський перевізник Charger Logistics замовив одразу 500 безпілотних фур у розробника Aurora Innovation.
- Масштабне виведення цих автономних вантажівок на ключові маршрути між США та Мексикою також заплановане на 2027 рік. Це свідчить про те, що до кінця десятиліття професія водія може зазнати радикальних змін у всьому світі.