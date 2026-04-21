Універсалів Mercedes-Benz більше не буде: дизайнер бренду назвав причину відмови від кузова Estate

Керівник відділу зовнішнього дизайну штутгартського бренду Роберт Лешнік розповів в інтерв’ю Autocar, що покупці на ключових світових ринках більше не виявляють інтересу до моделей із “довгим дахом”.

Глобальна криза попиту: США, Китай та Європа

За словами Лешніка, ситуація з універсалами виглядає похмурою в усіх стратегічних регіонах. У Сполучених Штатах цей формат фактично витіснений позашляховиками – спроба вивести на ринок стильний CLS Shooting Brake виявилася комерційно невдалою. Китайські споживачі взагалі не розуміють філософію універсалів, віддаючи перевагу класичним седанам або великим SUV. Європа залишається єдиним притулком для таких моделей, проте й тут виникають економічні перешкоди.

“У нас є три регіони. Ніхто їх не купує в Америці; ми спробували версію CLS shooting brake, і ніхто її не купив. Китайці їх не розуміють і не купують. Залишається Європа, і якщо ви подивитеся на E-Class, він досить дорогий – то хто насправді може купити таку машину в Європі?”, – зазначив він.

Оскільки розробка сучасного електромобіля потребує величезних інвестицій, випуск нішевого продукту для одного регіону стає фінансово недоцільним. Висока вартість преміальних моделей, таких як E-Class Estate, додатково звужує коло потенційних покупців, роблячи майбутнє електричного C-Class у версії універсал вкрай сумнівним.

Позашляховики замість практичних седанів

Тенденція до відмови від універсалів безпосередньо пов'язана з бумом кросоверів. Керівництво Mercedes-Benz вважає за краще зосередити ресурси на розвитку моделі GLC, яка користується стабільно високим попитом у всьому світі. Якщо електричний C-Class шостого покоління вийде лише в кузові седан, це стане історичним прецедентом для модельної лінійки, яка пропонувала версію Estate безперервно з середини 1990-х років.

Наразі в лінійці бренду залишаються оновлений CLA Shooting Brake, а також бензинові версії C-Class та E-Class. Проте фахівці припускають, що в майбутньому компанія може піти шляхом об’єднання моделей, як це вже сталося з купе та кабріолетами серії CLE. Це дозволить зберегти присутність у сегменті, значно скоротивши витрати на виробництво різних типів кузовів.

Поки Mercedes-Benz вагається, конкуренти з BMW демонструють інший підхід, натякаючи на можливий вихід електричного i3 Touring. Проте обсяги продажів залишаються вирішальним фактором. Для більшості водіїв сучасні підняті всюдиходи та кросовери пропонують такий самий рівень універсальності, як і класичні моделі з довгим дахом.