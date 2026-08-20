Ера універсалів потужністю майже 2000 "коней" може настати: Denza готує екстремальний Z9 GT

Denza Z9 GT і без того належить до найпотужніших універсалів на ринку. У поточній версії модель оснащена тримоторною силовою установкою, яка розвиває близько 850 кВт (1155 к.с.) й 1210 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,7 секунди. Однак новий прототип, який помітили в Європі, може стати значно екстремальнішим, пише Carscoops.

Новий Denza Z9 GT отримав гоночну аеродинаміку

На закамуфльованому автомобілі помітна повністю перероблена передня частина. Центральне місце займає великий V-подібний повітрозабірник, доповнений каналами для спрямування повітря до вертикальних аеродинамічних елементів. Нижня частина бампера отримала виражений спліттер із вертикальними елементами по краях.

За передніми колесами з'явилися великі аеродинамічні ребра, а пороги стали масивнішими та мають виражену вертикальну опору. Задня частина прототипу також суттєво відрізняється від стандартного Z9 GT. Інженери встановили велике антикрило, доповнене меншим спойлером, збільшений дифузор та вертикальні повітряні канали в кутах кузова.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Автомобіль також отримав розширені колісні арки, легкосплавні диски та високопродуктивну гальмівну систему. При цьому салон прототипу, судячи з опублікованих знімків, зазнав серйозних змін. Задній ряд сидінь прибрали, а на його місці встановили каркас безпеки. Це може свідчити про орієнтацію автомобіля на використання на треку.

Орієнтиром може стати Denza Z Special Edition