Ерлінг Голанд зібрав автопарк за 12 мільйонів доларів: від Mercedes-AMG One до Ford F-150 Shelby

Нападник Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінг Голанд є не лише одним із найкращих футболістів світу, а й великим поціновувачем ексклюзивних автомобілів. У його гаражі — суперкари Ferrari, Lamborghini та Mercedes-AMG, а також розкішні кросовери й потужний американський пікап. Про це пише focus.ua.

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Колекція суперкарів

Загальна вартість автомобілів Ерлінга Голанда оцінюється приблизно у 12 мільйонів доларів.

Найдорожчим автомобілем у колекції є Mercedes-AMG One вартістю близько 2,72 млн доларів. Це один із 275 випущених гіперкарів, оснащений гібридною силовою установкою потужністю 1063 к.с., створеною на основі технологій боліда Формули-1. Максимальна швидкість автомобіля перевищує 350 км/год.

Особливе місце в гаражі футболіста займають і моделі Ferrari. Голанд володіє відкритим Ferrari Monza SP2 потужністю 810 к.с., лімітованим Ferrari 812 Competizione Aperta на 830 к.с., а також новим Ferrari 12Cilindri, який оснащений атмосферним V12 потужністю 820 к.с.

Колекцію також доповнюють Lamborghini Aventador SVJ, Lamborghini Huracan Sterrato та Porsche 911 GT3.

Позашляховики для щоденних поїздок

Для повсякденного використання футболіст найчастіше обирає Rolls-Royce Cullinan, вартість якого становить близько 500 тисяч доларів.

Також у його гаражі є один із найшвидших серійних кросоверів — Aston Martin DBX707, здатний розганятися до 310 км/год.

Під час перебування у США Голанд користується доопрацьованим Ford F-150 Shelby Super Snake. Пікап оснащений компресорним двигуном V8 потужністю 810 к.с., а його вартість перевищує 200 тисяч доларів.

Рідкісні екземпляри

Серед найбільш ексклюзивних автомобілів норвежця також є Mercedes-Maybach S-Class Virgil Abloh Edition. Таких автомобілів випустили лише 150 екземплярів.

Крім того, найближчим часом колекція Голанда має поповнитися новим Bugatti Tourbillon. Такий самий, який фігурував у історії з дружиною Володимира Зеленського. Гіперкар потужністю 1800 к.с. футболіст замовив приблизно за 5 мільйонів євро.

Усі автомобілі зберігаються в гаражі маєтку футболіста в англійському графстві Чешир, вартість якого оцінюється у 8,2 млн доларів.