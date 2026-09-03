За даними Euro NCAP, минулого року на китайські моделі припадало 7 відсотків усіх продажів нових автомобілів у ЄС та майже 10 відсотків у Великій Британії. З 2021 року кількість випробуваних китайських авто зросла майже в 10 разів.

Детальні результати випробувань моделей за протоколами 2026 року

Автомобілі проходили оцінювання за чотирма основними категоріями: безпечне водіння (Safe Driving), уникнення зіткнень (Crash Avoidance), захист пасажирів під час аварії (Crash Protection) та безпека після зіткнення (Post Crash Safety). Оцінки та особливості протестованих моделей cформувались наступним чином:

CUPRA Raval: електричний хетчбек отримав 4 зірки у базі та 5 зірок із пакетом Safety Pack. Показники: Safe Driving – 58% (72% з пакетом опцій), Crash Avoidance – 66% (77% з Safety Pack), Crash Protection – 91%, Post Crash Safety – 95%. Модель відзначилася високим рівнем фізичного захисту при бокових та фронтальних ударах і надійною системою утримання у смузі. Серед недоліків – відсутність системи виявлення дітей у салоні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

AION UT: китайський сімейний електромобіль здобув 5 зірок. За безпечне водіння він отримав 66%, уникнення зіткнень – 74%, захист пасажирів – 91%, безпеку після зіткнення – 88%. Модель показала сильний загальний рівень захисту та роботу систем уникнення аварій, однак експерти критикували надмірну залежність від центрального екрана замість фізичних кнопок та точність розпізнавання обмежень швидкості на рівні 68%.

GEELY E2: отримав 5 зірок. Він продемонстрував 79% у Safe Driving, Crash Avoidance – 72%, Crash Protection – 86%, Post Crash Safety – 95%. Автомобіль набрав високі бали за наявність апаратних перемикачів та стандартну систему виявлення дітей. При цьому фахівці зауважили нестабільну роботу системи автоматичного екстреного гальмування та недостатній захист ніг водія при фронтальному зміщеному ударі.

Leapmotor B05 також виборов 5 зірок, зокрема 66% за безпечне водіння, 77% за уникнення зіткнень, 92% за захист пасажирів та 89% безпечність після зіткнення.

Модель показала відмінні результати у захисті від бокових ударів, роботі центральної подушки безпеки та ефективності системи екстреного гальмування на високих швидкостях, але втратила бали через відсутність адаптивних систем утримання для пасажирів різної статури.

Директор програм Euro NCAP доктор Аледе Вільямс, зазначив: "Безпека китайських автомобілів значно змінилася з моменту випробування Euro NCAP свого першого автомобіля китайського виробництва у 2010 році. Ще є куди піти, але сьогоднішні результати чітко демонструють, що китайські автовиробники все ще наполегливо працюють, щоб відповідати високим стандартам, яких очікують європейські споживачі. Було б краще, якби європейський бренд CUPRA пропонував активні технології як стандарт, але пакет безпеки – це компроміс. Активно дотримуючись суворих цілей Euro NCAP, особливо цього року, автовиробники демонструють своє бажання створювати безпечніші автомобілі для всіх на європейських дорогах.".

Додаткові оцінки за протоколами 2025 року