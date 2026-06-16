Еволюція флагманських V8: представлено оновлені супер-кросовери Mercedes-AMG GLE 63 S та GLS 63

Обидві новинки поєднують у собі безкомпромісну потужність спортивних моделей із високим рівнем повсякденної практичності. Виробництво двигунів традиційно зосереджено на заводі Mercedes-AMG в Аффальтербаху і базується на класичному принципі "Один майстер – один двигун".

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Нова архітектура двигуна M177 EVO: готовність до майбутнього

Основою обох флагманських моделей став глибоко перероблений 4,0-літровий двигун V8 з подвійним турбонаддувом, який отримав індекс M177 EVO. За словами голови правління Mercedes-AMG Міхаеля Шібе, ця модернізація дозволить зберегти легендарні двигуни V8 у лінійці бренду на довгострокову перспективу. Головні технічні нововведення в конструкції мотора:

Установка "плаского" колінчастого вала, що суттєво зменшило масу деталей, які обертаються, та покращило відгук на педаль газу;

Повністю змінені розподільні вали впускного тракту та оптимізована геометрія впускних і випускних каналів;

Вдосконалена система безпосереднього упорскування палива, модернізовані компресорні колеса та нові корпуси турбокомпресорів;

Сучасна вихлопна система з інтегрованими сажовими фільтрами, які тепер встановлюються стандартно для всіх світових ринків.

Потужність оновленого мотора становить 612 к.с., а максимальний крутний момент у 850 Нм доступний у широкому діапазоні від 2500 до 4500 об/хв. Двигун працює в парі з інтегрованим стартер-генератором другого покоління та додатковою 48-вольтовою електричною системою "м'якого" гібрида.

Електромотор короткочасно додає ще 23 к.с. та 205 Нм крутного моменту на низьких обертах, забезпечуючи миттєвий старт, рекуперацію енергії та непомітний запуск ДВЗ. Розгін від 0 до 100 км/год у моделі GLE 63 S 4MATIC+ займає 3,9 секунди, а більш масивний трирядний GLS 63 4MATIC+ досягає першої "сотні" за 4,2 секунди. Максимальна швидкість обох автомобілів обмежена електронікою на позначці 280 км/год.

Передові технології шасі та повний привід

Позашляховики обладнані фірмовою пневматичною підвіскою AMG RIDE CONTROL+ з адаптивним безступінчастим регулюванням жорсткості амортизаторів, яка автоматично підтримує кліренс незалежно від навантаження. На швидкості понад 120 км/год або в спортивних режимах кузов автоматично опускається на 10 мм для зниження аеродинамічного опору. Натомість у спеціальному позашляховому режимі Trail дорожній просвіт можна примусово збільшити на 55 мм для подолання складних ділянок.

За ідеальну керованість у поворотах відповідає система активної стабілізації поперечної стійкості (AMG ACTIVE RIDE CONTROL). Електромеханічні стабілізатори на обох осях аналізують стан дороги до 1000 разів на секунду, миттєво компенсуючи крени кузова. Потужність розподіляється через повністю змінний повний привід AMG Performance 4MATIC+ зі спеціально посиленими приводними валами.

На задній осі встановлено електронно-керований диференціал підвищеного тертя. Він оптимально перенаправляє крутний момент на колесо з кращим зчепленням, усуваючи пробуксовування внутрішнього колеса без задіяння гальмівних механізмів, що забезпечує максимальну стабільність на снігу чи під час динамічних маневрів.

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Оновлений дизайн та ексклюзивна програма MANUFAKTUR

Візуально оновлені моделі відрізняються повністю переробленою передньою частиною з великою радіаторною решіткою AMG, збільшеними повітрозабірниками для ефективного охолодження двигуна та оригінальним світлодіодним малюнком фар. Ззаду встановлено дифузор та два здвоєні патрубки нової спортивної вихлопної системи AMG Performance з регульованими клапанами гучності. Для GLE доступні колісні диски розміром до 22 дюймів, а для GLS – до 23 дюймів.

Салон кросоверів отримав преміальне оздоблення ексклюзивною шкірою Nappa (доступна в червоному, бежевому, коричневому та чорному кольорах) та кермо останнього покоління з фірмовими круглими перемикачами режимів руху. Мультимедійна система перейшла на нову операційну систему MB.OS, яка виводить специфічні телеметричні дані (G-сили, розподіл моменту, температуру двигуна) на дисплеї.

Для найвибагливіших клієнтів бренд розширив програму індивідуалізації MANUFAKTUR. Вона включає унікальні відтінки кузова, ексклюзивні варіанти шкіряного салону кольору синьої яхти чи кармінового дерева, а також додатковий пакет темного декору AMG Night Package II.