У Варшаві автопрокат ледь не позбувся дорогого Bentley

Загалом ні вік 23-річного чоловіка, ні "висока посада" клієнта у працівників прокату подиву не викликали – плати гроші й бери хоч Bentley, хоч Ferrari.

Як йдеться у матеріалах районного відділу поліції Воля у Варшаві, відвідувач увів працівника прокату в оману. Він стверджував, що уповноважений представляти відому компанію, називав себе її директором.

Читайте також Два Rolls Royce та Bentley вкрали прямо з автосалону

Авто за майже пів мільйона євро

Молодий чоловік уклав від імені компанії договір оренди розкішного автомобіля Bentley вартістю 2 млн злотих (455,1 тис. євро, близько 23,6 млн грн).

Угода з юридичною особою дозволяла уникнути негайного внесення депозиту у розмірі 12 тис. злотих (приблизно 145,2 тис. грн), що є стандартною умовою для оренди такого авто.

Документи на оренду вже оформили, однак на фінальному етапі у менеджера виникли підозри, і він звернувся до поліції.

Молодик у світлому вже збирався сісти у цей чорний Bentley Flying Spur, але тут його взяли під рученьки. Фото: поліція РВ Воля

Прокат збитків не зазнав

Чоловіка затримали "на гарячому", коли той прийшов у призначений час забрати автомобіль. Підозри підтвердилися: названа ним компанія не робила жодного замовлення, а "директор" навіть зовні не був схожий на справжнього керівника.



"Завдяки пильності працівників і швидкій реакції поліцейських, 23-річного чоловіка зупинили в той момент, коли він поставив підписи на документах оренди, – підкреслила у своєму релізі Марта Суловська з райвідділу поліції Воля.

Читайте також Зменшену копію Bentley 1929 року зробили електричною

Комусь ув'язнення, а комусь – премія

За даними слідчих Департаменту боротьби з економічними злочинами та корупцією району Воля, йдеться про шахрайство з метою незаконного заволодіння майном. За такі дії у Польщі передбачено до 8 років ув’язнення.

Водночас менеджер, який запідозрив аферу та повідомив поліцію, отримав премію від керівництва прокатної компанії. Суму винагороди не розголошують