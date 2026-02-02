Фари нового S-Class світять на 600 метрів і яскравіші, ніж будь-коли раніше: як вони працюють

В основі нової системи — компактний мікросвітлодіодний модуль із високопродуктивним чипом, повідомляє Auto24. За даними автовиробника, нове покоління Digital Light забезпечує приблизно на 40% більшу освітлену зону порівняно з попередньою версією, з вищою яскравістю та точнішим розподілом світла.

Максимальна дальність освітлення сягає близько 605 метрів попереду автомобіля. Для порівняння, сумарна довжина шести стандартних футбольних полів становить приблизно 630 метрів, тож різниця мінімальна. Компактніші модулі дозволили зменшити масу фар більш ніж на 25%, зокрема завдяки спрощеній конструкції та використанню одного блоку керування. Усе програмне забезпечення інтегроване в операційну систему MB.OS і розроблене переважно власними силами Mercedes-Benz.

Світло, яке реагує на ситуацію

Найцікавіше починається тоді, коли фари починають “думати”. Дальнє світло працює адаптивно й змінює форму пучка на основі даних камер і навігаційних карт, не засліплюючи інших учасників руху, але максимально освітлюючи потрібну ділянку дороги. Удосконалене часткове дальнє світло краще підсвічує пішоходів і велосипедистів у темних зонах. А ще фари навчилися проєктувати зображення безпосередньо на дорогу — ця функція входить до пакета Digital Extra.

Система може показувати попередження про виїзд зі смуги, рух назустріч, а також спеціальний символ холодної погоди. Коли температура наближається до нуля, перед автомобілем з’являється проєкція сніжинки, яка сигналізує про можливу ожеледицю. Під час дорожніх робіт освітлення автоматично змінюється, формуючи світловий коридор для вузької смуги руху. А для естетики власникам доступні анімовані світлові сценарії, зокрема оновлені ефекти “Цифровий дощ” і “Зоряна хвиля”, які супроводжують замикання та відмикання авто.

Більше світла — менше енергії

Попри зростання яскравості та функціональності, нові фари споживають приблизно вдвічі менше електроенергії, ніж попереднє покоління Digital Light. Для великого флагманського седана це особливо важливо, з огляду на кількість електронних систем.

Mercedes-Benz також врахував давню проблему складних і дорогих фар — ремонт. Компанія вже раніше заявляла про перехід від клею до гвинтових з’єднань, і технічні схеми натякають, що фари нового S-Class отримають кришки, які кріпляться гвинтами. Це потенційно здешевить обслуговування та спростить заміну компонентів.

Випробувано у світловому тунелі

Уся система Digital Light проходила випробування у спеціальному світловому тунелі в центрі компанії в Іммендингені. Проїзна секція довжиною 107 метрів відтворює реальну дорожню розмітку та світлові сценарії, дозволяючи інженерам точно налаштовувати поведінку фар незалежно від погоди чи часу доби. У результаті оновлений S-Class отримує одне з найтехнологічніших рішень освітлення в серійному автомобілебудуванні — систему, яка не просто світить далеко, а активно взаємодіє з водієм і дорогою.