Фейкові похорони, "швидка" і паркан: які нові схеми ухилянтам вигадали на Закарпатті

У трьох епізодах фігурують різні "легенди" – від похорону вигаданого побратима до медичної евакуації. Однак у кінцевому підсумку в кожного випадку зміст один – втеча за кордон з попередньою оплатою великими сумами.

Про ці всі історії детально розповідається на сторінці Головного управління Національної поліції в Закарпатській області з зафіксованим фотодоказом кожного з епізодів.

Читайте також Фургон з ухилянтами і двома машинами прикриття до кордону не доїхав

"Похоронний" маршрут за $7000

У Берегівському районі 32-річний чоловік разом із 16-річним спільником з села Черна пообіцяли львів’янину переправлення до Румунії. Для прикриття вигадали історію з похороном – "клієнт" навіть придбав вінок.

Його доправили мотоциклом до прикордонного села, де мав відбутися фінальний етап. Організатора затримали просто під час супроводу до кордону. Обом фігурантам повідомлено про підозру. В суді визначать провину.

"Тур" з інструментами за $12 000

Інший канал організував 31-річний мешканець Херсона. Він доставив "клієнта" із Тернополя на Закарпаття і планував довезти до кордону з Угорщиною.

В обох випадках ця послуга була комерційною, з не дуже дешевим цінником у 7 та 12 тисяч доларів. Фото: поліція Закарпаття

За планом, чоловік мав самостійно пошкодити загороджувальний паркан і перетнути рубіж. Вартість – $12 тисяч. Ділка затримали під час отримання частини грошей у селі Латірка. Вину встановлюватиме суд.



"Швидка" як прикриття

Третю схему замаскували під медичні перевезення. У селі Нижні Ворота зупинили карету "швидкої", що належала громадській організації.



Читайте також Ухилянтів везли через кордон в ГАЗ-66 зі свинями та козами



За кермом був 48-річний водій, у салоні – двоє киян, один із яких перебував у розшуку. За даними слідства, їх везли з Києва до прикордоння, використовуючи спецтранспорт для безперешкодного проїзду блокпостів. Під час обшуку вилучили $14 тисяч.

Автомобіль швидкої медичної допомоги, що належить громадській організації, яка займається перевезенням тіл полеглих та поранених захисників України. За попередніми даними, цей транспортний засіб зловмисники використовували як прикриття для транспортування військовозобовʼязаних чоловіків через блокпости у напрямку прикордоння.

Поліція та прикордонники затримали 48-річного водія, але тут, ймовірно, його хтось прикривав, бо безконтрольно ганяти Renault Master з Києва аж на Закарпаття жодна організація не дозволить. Фото: поліція Закарпаття

Що далі

У всіх випадках дії фігурантів кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через державний кордон. Частину підозрюваних вже затримано, триває пошук можливих спільників.

Розробники схем стають дедалі винахідливішими: від "ритуальних" легенд до використання спецтранспорту. Але фінал часто однаковий – затримання ще до кордону.