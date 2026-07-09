Fendt випустить лише 300 тракторів 900 Vario: такий тираж не є примхою власника

Ювілейні трактори виконані у стилі Fendt Design Line 2005, коли на виставці Agritechnica вперше показали чорний Fendt 900 Vario. Покупцям запропонують п'ять варіантів кольорів: чорний, сталево-синій, ялицево-зелений, чорно-червоний та натурально-зелений. Для охочих доступний і хромований пакет оздоблення.

Спеціальна серія отримала низку ексклюзивних деталей: гравійовані накладки на пороги, ювілейні емблеми, килимки з вишитим логотипом, а також сидіння SuperComfort з титановою шкірою та вишивкою на підголівниках. Замовити трактори вже можна у дилерів Fendt. Про це пише Авто24 з посиланням на релізи виробника.

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Трактор, що змінив ринок

Історія серії почалася у 1995 році з моделі Fendt Favorit 926 Vario, що стала першим серійним трактором із безступеневою трансмісією Vario з розподілом потужності.

На той час чимало експертів сумнівалися, що така коробка передач зможе ефективно працювати з 260-сильним двигуном MAN, однак саме ця технологія згодом стала новим стандартом для потужних тракторів.

Один із тракторів лімітованої серії потенційно може потрапити до України, але наразі це лише припущення. Фото: Fendt

За три десятиліття серія 900 Vario перетворилася на платформу для впровадження ключових технологій бренду. Саме тут дебютували системи TMS, VarioGrip, VarioDrive, цифрова платформа FendtONE та сучасні рішення автоматизації роботи трактора з навісним обладнанням.

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Не лише для поля

Потужні Fendt 900 Vario давно використовують не тільки в сільському господарстві. Вони працюють під час розчищення від снігу високогірної дороги Гросглокнер в Альпах, а також залучалися до ліквідації наслідків негоди на музичному фестивалі Wacken Open Air.

Ювілейна серія стане не просто колекційною моделлю, а символом трьох десятиліть технічного розвитку одного з найвідоміших тракторів у світі.