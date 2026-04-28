Феномен електропікапа Slate: чи вийде на ринок бюджетна вантажівка за 25 000 доларів

Однак, як пише Carscoops, попри величезну кількість бронювань, навколо проєкту панує незвична тиша, а перші обіцянки починають коригуватися. За останні 12 місяців Slate вдалося зібрати понад 160 000 попередніх заявок.

Важливо зазначити, що вартість бронювання становить лише 50 доларів і повністю повертається, тому такий обсяг “черги” не гарантує реальних продажів у майбутньому. 16 квітня компанія підтвердила отримання фінансування у розмірі 650 мільйонів доларів. Ці кошти мають піти на підготовку виробництва, оскільки перші поставки заплановані вже на кінець поточного року.

Технічні характеристики та оснащення

Інженери Slate розробили вантажівку як максимально утилітарний інструмент. Базова версія отримає акумулятор ємністю 52,7 кВт-год та задній електродвигун потужністю 150 кВт (204 к.с.) й 264 Нм крутного моменту, що дозволятиме пікапу розганятися до 100 км/год за 8 секунд, а максимальна швидкість обмежена на позначці 145 км/год.

Запас ходу базової моделі становить 241 км, проте буде доступна версія з батареєю на 84,3 кВт-год, яка збільшить діапазон до 386 км. Швидка зарядка постійним струмом потужністю 120 кВт дозволить поповнити енергію з 20% до 80% менш ніж за 30 хвилин. Особливості комплектації підкреслюють бюджетність:

17-дюймові сталеві диски;

відсутність вбудованої мультимедіа – замість неї пропонується універсальне кріплення для смартфона;

понад 100 аксесуарів, включаючи каркаси безпеки та набори для перетворення пікапа на позашляховик.

Зміна ціни та ризики конкуренції

Якщо спочатку Slate обіцяли цінник до $20 000, то тепер офіційна позиція змінилася. Через скасування федеральних субсидій очікувана ціна зросла до середини 20-тисячного діапазону (близько 25 тисяч доларів). Це ставить Slate у складне становище.

Тепер їхня вантажівка за ціною майже зрівнялася з популярним гібридом Ford Maverick. Крім того, компанія Ford також працює над власним бюджетним електропікапом за 30 000 доларів. Більше деталей щодо фінальних цін та характеристик Slate обіцяє розкрити у червні, коли офіційно відкриється прийом замовлень.

Чому ринок чекає на дешевий електропікап?