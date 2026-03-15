Джеремі Кларксон оцінив суперкар Gordon Murray

Однією з найбільш незвичних особливостей Gordon Murray T.50 є його тримісна компоновка салону. Водій сидить по центру, а два пасажири розташовані трохи позаду з боків, зазначає Auto24.

Перед тим як передати автомобіль Меткалфу, компанія Gordon Murray Automotive індивідуально підлаштувала центральне водійське сидіння саме під нього. Через це Кларксон не міг сісти за кермо під час тесту, але зміг уважно роздивитися салон і проїхатися пасажиром.

Атмосферний V12 від Cosworth

Головною технічною родзинкою автомобіля став атмосферний двигун V12, створений компанією Cosworth. 4,0-літровий мотор розвиває 654 кінські сили при 11 500 об/хв й 467 Нм крутного моменту при 9 000 об/хв.

Двигун працює разом із шестиступеневою механічною коробкою передач, яка передає потужність виключно на задні колеса. За словами Кларксона, мотор звучить "надзвичайно". Водночас він настільки гучний, що водієві та пасажиру інколи складно нормально розмовляти під час руху.

Швидкість суперкара вражає

Попри класичний атмосферний двигун без турбонаддуву, Gordon Murray T.50 демонструє характеристики справжнього гіперкара. Автомобіль здатний розганятися від 0 до 100 км/год менш ніж за 3 секунди, досягати максимальної швидкості близько 364 км/год.

Це робить модель одним із найшвидших дорожніх автомобілів із механічною коробкою передач.

Незвична система кермового підсилювача

Ще одна особливість автомобіля – нетипова робота підсилювача керма. На швидкості понад 16 км/год гідропідсилювач практично не працює. У результаті автомобіль дуже чутливо реагує на нерівності та поперечні нахили дороги.

Під час поїздки можна було помітити, як кермо постійно рухається в руках Меткалфа. Підсилювач активується лише на швидкості приблизно 14 км/год, що полегшує маневрування під час повільного руху або паркування.

Враження тест-пілота і Кларксона

Гаррі Меткалф залишився у захваті від автомобіля, хоча визнав, що він відчувається більш екстремальним, ніж очікувалося. Натомість Джеремі Кларксон заявив, що суперкар не викликав у нього того самого відчуття "шипіння", про яке колись жартував Джеймс Мей у часи старого Top Gear.

Втім, Меткалф переконаний, що думка Кларксона могла б змінитися, якби той особисто сів за кермо цього унікального автомобіля.