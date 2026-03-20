Fiat повертає бензин у центр уваги: Fiat 600 отримав цікаву базову версію Petrol

Нова модифікація, відома як 600 Petrol, позиціонується як найбільш доступна у лінійці. Вона отримала компактний бензиновий двигун потужністю 99 к.с., який працює виключно в парі з механічною коробкою передач, пише Carscoops.

Попри статус базової версії, модель зберігає ключові сучасні елементи. Уже в початкових комплектаціях доступні світлодіодна оптика, цифрова панель приладів та мультимедійна система з сенсорним дисплеєм. Водночас дорожчі версії додають більше комфорту – від атмосферного підсвічування до бездротової зарядки та розширених опцій оздоблення салону.

Баланс між традиціями та електрифікацією

Важливо, що бензинова версія не замінює електричні чи гібридні варіанти, а лише доповнює їх. Fiat 600 фактично стає моделлю з вибором під будь-який стиль життя: від економного міського електрокара до класичного бензинового авто для тих, хто не готовий залежати від інфраструктури зарядок.

Спеціальна версія Street Edition: ставка на стиль

Разом із запуском бензинової моделі Fiat представив і лімітовану версію Street Edition. Вона орієнтована на покупців, які хочуть більше індивідуальності та візуальної виразності. Автомобіль отримав темну стилістику з чорними акцентами в екстер’єрі, включаючи решітку радіатора, диски та декоративні елементи.

Інтер’єр також виконаний у темних тонах із контрастною прострочкою та фірмовими деталями, що підкреслюють характер моделі. Виробництво цієї версії буде обмежене лише 2000 екземплярами, що додає їй ексклюзивності та може підвищити інтерес серед фанатів бренду.

Чому Fiat робить крок назад до бензину

На тлі жорстких екологічних норм та масового переходу до електромобілів рішення Fiat виглядає нетиповим. Однак воно має чітке економічне підґрунтя: бензинові моделі залишаються дешевшими у виробництві та доступнішими для кінцевого споживача. Крім того, у багатьох країнах попит на традиційні двигуни все ще високий через обмежену інфраструктуру зарядки та сумніви щодо довговічності батарей.

Коли чекати новинку

Оновлена лінійка Fiat 600 з бензиновим двигуном має з’явитися у продажу вже найближчим часом. Хоча ціни поки не оголошені, очікується, що саме ця версія стане найдоступнішою у лінійці, відкриваючи модель для ширшої аудиторії покупців.