Фіктивні водії у "Шляху": чернігівець отримав 7 років за організацію виїзду чоловіків за кордон

У Чернігові суд виніс вирок чоловікові, який за гроші допомагав військовозобов'язаним виїжджати з України. Якщо точніше, то забезпечував втечу.

Прокуратура Чернігівщини довела його участь в організованій схемі, за якою двох чоловіків призовного віку у 2022 році оформлювали нібито водіями, що перевозять гуманітарні вантажі.

Водії були лише на папері

Від імені громадської організації засуджений подавав до Мінінфраструктури листи з неправдивими відомостями. Насправді чоловіки не мали стосунку до гуманітарної діяльності організації.

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Після погодження їхні дані вносили до системи "Шлях", що давало підстави для виїзду за кордон. Як встановив суд, справжньою метою поїздок було уникнення мобілізації.

Сім років за "фіктивних" водіїв

Деснянський районний суд Чернігова визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та незаконному переправленні людей через державний кордон.

Покарання – 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувачений своєї вини не визнав.

Досудове розслідування проводило СБУ в Чернігівській області.

"Шлях" уже ставав інструментом схем

Чернігівська історія з фіктивними водіями не є поодинокою. Ще у 2023 році МВС повідомляло про масштабні зловживання системою "Шлях": окремі перевізники за винагороду від 3 до 7 тисяч доларів пропонували внесення чоловіків до системи як водіїв.

Прикордонна служба повідомила, що тільки у першій половині 2023-го понад 4,3 тисячі осіб отримали відмову у виїзді після перевірок прикордонників. Щодо зловживань, то за цей час було відкрито понад 60 кримінальних проваджень.

Тоді прикордонне відомство України направило 100 листів-інформувань до Укртрансбезпеки щодо виявлених правопорушень ліцензіатами, які вносили до системи "Шлях" інформацію про водіїв, котрі виїхали за межі України та у визначені законодавством терміни, 60 діб, не повернулися в Україну.

Зловживання фіксувалися практично у всіх областях. Як писала "Українська правда", через видані у 2022 році клопотання до системи "Шлях" Львівською ОВА тоді виїхали й не повернулися 2 248 чоловіків призовного віку.

Для Чернігівщини, що стала сьогодні інформаційним приводом для публікації Авто24, ситуація з подібними схемами не нова. Там викриття фігурують ще з 2022 року, коли з внесених ОВА до системи "Шлях" 1548 водіїв 22 не повернулися в Україну. Це офіційно визнаний факт, але він становив лише 1,42 % до сумарної кількості виданих дозволів на перетин.

Що змінилося

Після гучних скандалів 2022–2023 років Кабмін та Мінінфраструктури суттєво обмежили терміни перебування водіїв за кордоном (до 60 днів) та посилили відповідальність для ліцензіатів. Якщо водій не повертається, фірму-перевізника або фонд заносять до "чорного списку" й блокують у системі назавжди.

Календарний пік у виїзді такої категорії оформлених водіїв припав на 30 грудня 2023 року, коли кордон перетнули й упродовж 60 днів не повернувся 131 втікач.

Механізм із "гуманітарними" водіями через "Шлях" згодом визнали недостатньо прозорим. У лютому 2025 року уряд припинив використання системи саме для виїзду водіїв за гуманітарними та медичними вантажами.

За даними Мінсоцполітики, через водіїв, які виїжджали за цим механізмом, в Україну було завезено менше як 5% від загального обсягу гуманітарної допомоги з моменту запуску системи. Детальніше про це можна прочитати за цим посиланням.

Тож справа чернігівця – це вже не просто історія про двох чоловіків, які захотіли виїхати за кордон. Вона показує, як цілком легальний на папері статус водія міг перетворюватися на інструмент обходу мобілізаційних обмежень.