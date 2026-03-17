Фінал “Автомобіля року в Україні 2026”: які моделі змагаються за головну нагороду

ФОТО: Авто року в Україні 2026
Фіналісти конкурсу
В Україні завершився фінальний тест претендентів на титул “Автомобіль року 2026”, в журі конкурсі брали участь журналісти “Авто24”.
Після серії відбіркових випробувань організатори визначили фіналістів, які представляють різні сегменти ринку — від компактних кросоверів до преміальних електромобілів. Саме з цього списку буде обрано автомобіль, який отримає головну нагороду конкурсу. Переможці будуть оголошені 3 квітня цього року.
Audi A6: новий німецький бізнес-седан
Нове покоління Audi A6 з’явилося майже одночасно з оновленням основних конкурентів — BMW 5-серії та Mercedes-Benz E-Class. Седан став більшим, отримав новий дизайн та сучасні силові установки з технологією м’якого гібрида.
Серед ключових особливостей — повний привід quattro, матрична оптика та цифровий інтер’єр із додатковим дисплеєм для переднього пасажира.
Втім, ціна моделі досить висока. Базова версія коштує від приблизно 2,5 млн грн, а добре оснащені автомобілі легко перевищують 3–4 млн грн. Тому Audi A6 швидше претендує на перемогу у преміальному сегменті, ніж на звання абсолютного переможця.
Chery Tiggo 4 Hybrid: найдоступніший фіналіст
У списку фіналістів також опинився Chery Tiggo 4 Hybrid — компактний кросовер із гібридною силовою установкою.
Його ціна стартує приблизно від 1,05 млн грн, що робить модель одним із найдоступніших автомобілів у фіналі. У сегменті компактних SUV він конкурує з такими моделями, як Citroen C3 Aircross чи Opel Frontera.
Втім, основна перевага Tiggo 4 — саме доступність. Саме це може допомогти моделі претендувати на перемогу у бюджетному сегменті.
CUPRA Formentor: спортивний характер
Іспанський кросовер CUPRA Formentor став одним із найбільш емоційних автомобілів серед фіналістів.
У топових версіях модель оснащується 333-сильним турбомотором і повним приводом, що перетворює її на справжній драйверський автомобіль.
Проте спортивний характер має свою ціну. Потужна версія коштує від приблизно 2,17 млн грн, а базові варіанти стартують від 1,7 млн грн. Через це Formentor швидше претендує на нагороду у спортивному сегменті.
Mercedes G 580 EQ: електричний “Гелендваген”
Один із найбільш незвичайних фіналістів — Mercedes G 580 EQ.
Це електрична версія легендарного позашляховика G-Class. Вона зберігає характерні риси моделі — жорстку конструкцію кузова, масивні двері та позашляхові можливості.
Водночас автомобіль отримав електричну силову установку, яка забезпечує швидке прискорення та тиху роботу.
Однак головною перешкодою для перемоги може стати ціна. В Україні електричний G-Class коштує від 7,3 млн грн.
Peugeot 3008: один із головних фаворитів
Новий Peugeot 3008 став одним із найцікавіших автомобілів у фіналі.
Кросовер отримав купеподібний дизайн, нову концепцію інтер’єру i-Cockpit та сучасні силові установки — бензинові турбомотори і гібридні версії.
В Україні стартова ціна моделі становить приблизно 1,35–1,4 млн грн, що робить її конкурентною у сегменті C-SUV.
Саме баланс дизайну, технологій і вартості може зробити Peugeot 3008 одним із головних претендентів на перемогу.
Renault Duster: народний фаворит
Ще один сильний кандидат — Renault Duster нового покоління.
Модель зберегла головні переваги попередника: високий кліренс, повний привід і хорошу прохідність.
Водночас автомобіль отримав сучасні технології — цифрову панель приладів, нові двигуни та оновлений дизайн.
Стартова ціна кросовера знаходиться приблизно на рівні 1–1,2 млн грн, що робить його одним із найдоступніших фіналістів.
Саме поєднання практичності, популярності бренду і доступності може допомогти Duster поборотися за головну нагороду.
Skoda Enyaq: електричний кросовер
Серед електромобілів у фіналі представлений Skoda Enyaq.
Це практичний електричний кросовер на платформі Volkswagen MEB, який відомий просторим салоном і комфортною підвіскою.
Офіційна ціна моделі в Україні становить приблизно 2,2 млн грн, що робить її дорожчою за більшість електромобілів, які завозять неофіційно.
Через це Enyaq може виглядати менш конкурентним у боротьбі за абсолютну перемогу.
Subaru Forester: класичний повнопривідний кросовер
Новий Subaru Forester також входить до числа фаворитів.
Кросовер традиційно робить ставку на повний привід, надійну підвіску та просторий салон. Під капотом встановлено 2,5-літровий бензиновий двигун у парі з варіатором.
Втім, наразі модель пропонується лише з одним мотором. Гібридна версія має з’явитися пізніше.
Стартова ціна становить приблизно 1,8 млн грн.
Volvo XC90: преміальний сімейний SUV
У фіналі також представлений великий кросовер Volvo XC90.
Попри вік моделі, вона залишається актуальною завдяки сучасним системам безпеки, просторому 7-місному салону та гібридній силовій установці.
Plug-in гібридна версія T8 поєднує бензиновий двигун і електромотор, забезпечуючи високу потужність і економічність.
Вартість моделі в Україні стартує приблизно від 2,8 млн грн, а топові версії перевищують 3,7 млн грн.
Хто може перемогти
Список фіналістів “Автомобіля року 2026” охоплює майже всі сегменти сучасного авторинку — від доступних кросоверів до преміальних електромобілів.
Однак історично головну нагороду конкурсу найчастіше отримують моделі, які поєднують технології, доступність і популярність серед покупців.
Саме тому найбільш реалістичними претендентами на перемогу експерти називають Renault Duster, Peugeot 3008 та Subaru Forester.