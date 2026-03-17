Фінал “Автомобіля року в Україні 2026”: які моделі змагаються за головну нагороду

В Україні завершився фінальний тест претендентів на титул “Автомобіль року 2026”, в журі конкурсі брали участь журналісти “Авто24”.

Після серії відбіркових випробувань організатори визначили фіналістів, які представляють різні сегменти ринку — від компактних кросоверів до преміальних електромобілів. Саме з цього списку буде обрано автомобіль, який отримає головну нагороду конкурсу. Переможці будуть оголошені 3 квітня цього року.

До речі яке авто стало головним "жіночим" у 2026 році

Audi A6: новий німецький бізнес-седан

Нове покоління Audi A6 з’явилося майже одночасно з оновленням основних конкурентів — BMW 5-серії та Mercedes-Benz E-Class. Седан став більшим, отримав новий дизайн та сучасні силові установки з технологією м’якого гібрида.

Серед ключових особливостей — повний привід quattro, матрична оптика та цифровий інтер’єр із додатковим дисплеєм для переднього пасажира.

Втім, ціна моделі досить висока. Базова версія коштує від приблизно 2,5 млн грн, а добре оснащені автомобілі легко перевищують 3–4 млн грн. Тому Audi A6 швидше претендує на перемогу у преміальному сегменті, ніж на звання абсолютного переможця.

Chery Tiggo 4 Hybrid: найдоступніший фіналіст

У списку фіналістів також опинився Chery Tiggo 4 Hybrid — компактний кросовер із гібридною силовою установкою.

Його ціна стартує приблизно від 1,05 млн грн, що робить модель одним із найдоступніших автомобілів у фіналі. У сегменті компактних SUV він конкурує з такими моделями, як Citroen C3 Aircross чи Opel Frontera.

Втім, основна перевага Tiggo 4 — саме доступність. Саме це може допомогти моделі претендувати на перемогу у бюджетному сегменті.

CUPRA Formentor: спортивний характер

Іспанський кросовер CUPRA Formentor став одним із найбільш емоційних автомобілів серед фіналістів.

У топових версіях модель оснащується 333-сильним турбомотором і повним приводом, що перетворює її на справжній драйверський автомобіль.

Проте спортивний характер має свою ціну. Потужна версія коштує від приблизно 2,17 млн грн, а базові варіанти стартують від 1,7 млн грн. Через це Formentor швидше претендує на нагороду у спортивному сегменті.

Нагадаємо про тест-драйв CUPRA Formentor

Mercedes G 580 EQ: електричний “Гелендваген”

Один із найбільш незвичайних фіналістів — Mercedes G 580 EQ.

Це електрична версія легендарного позашляховика G-Class. Вона зберігає характерні риси моделі — жорстку конструкцію кузова, масивні двері та позашляхові можливості.

Водночас автомобіль отримав електричну силову установку, яка забезпечує швидке прискорення та тиху роботу.

Однак головною перешкодою для перемоги може стати ціна. В Україні електричний G-Class коштує від 7,3 млн грн.

Peugeot 3008: один із головних фаворитів

Новий Peugeot 3008 став одним із найцікавіших автомобілів у фіналі.

Кросовер отримав купеподібний дизайн, нову концепцію інтер’єру i-Cockpit та сучасні силові установки — бензинові турбомотори і гібридні версії.

В Україні стартова ціна моделі становить приблизно 1,35–1,4 млн грн, що робить її конкурентною у сегменті C-SUV.

Саме баланс дизайну, технологій і вартості може зробити Peugeot 3008 одним із головних претендентів на перемогу.

Читайте також тест-драйв Peugeot 3008

Renault Duster: народний фаворит

Ще один сильний кандидат — Renault Duster нового покоління.

Модель зберегла головні переваги попередника: високий кліренс, повний привід і хорошу прохідність.

Водночас автомобіль отримав сучасні технології — цифрову панель приладів, нові двигуни та оновлений дизайн.

Стартова ціна кросовера знаходиться приблизно на рівні 1–1,2 млн грн, що робить його одним із найдоступніших фіналістів.

Саме поєднання практичності, популярності бренду і доступності може допомогти Duster поборотися за головну нагороду.

Skoda Enyaq: електричний кросовер

Серед електромобілів у фіналі представлений Skoda Enyaq.

Це практичний електричний кросовер на платформі Volkswagen MEB, який відомий просторим салоном і комфортною підвіскою.

Офіційна ціна моделі в Україні становить приблизно 2,2 млн грн, що робить її дорожчою за більшість електромобілів, які завозять неофіційно.

Через це Enyaq може виглядати менш конкурентним у боротьбі за абсолютну перемогу.

Subaru Forester: класичний повнопривідний кросовер

Новий Subaru Forester також входить до числа фаворитів.

Кросовер традиційно робить ставку на повний привід, надійну підвіску та просторий салон. Під капотом встановлено 2,5-літровий бензиновий двигун у парі з варіатором.

Втім, наразі модель пропонується лише з одним мотором. Гібридна версія має з’явитися пізніше.

Стартова ціна становить приблизно 1,8 млн грн.

До речі тест-драйв Subaru Forester

Volvo XC90: преміальний сімейний SUV

У фіналі також представлений великий кросовер Volvo XC90.

Попри вік моделі, вона залишається актуальною завдяки сучасним системам безпеки, просторому 7-місному салону та гібридній силовій установці.

Plug-in гібридна версія T8 поєднує бензиновий двигун і електромотор, забезпечуючи високу потужність і економічність.

Вартість моделі в Україні стартує приблизно від 2,8 млн грн, а топові версії перевищують 3,7 млн грн.

Хто може перемогти

Список фіналістів “Автомобіля року 2026” охоплює майже всі сегменти сучасного авторинку — від доступних кросоверів до преміальних електромобілів.

Однак історично головну нагороду конкурсу найчастіше отримують моделі, які поєднують технології, доступність і популярність серед покупців.

Саме тому найбільш реалістичними претендентами на перемогу експерти називають Renault Duster, Peugeot 3008 та Subaru Forester.