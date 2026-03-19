Фіни відкрили ще один завод бронетехніки: сусідство з агресивною Росією змушує посилювати оборону

Компанія SCATA, тобто Sophisticated Combat Automotive and Technical Assembly (Витончена бойова автомобільна та технічна асамблея)свій 18-тонний всюдихід розмістила на французькій платформі мобільності Texelis Celeris.

Новий броньований автомобіль засвідчив першу промислову співпрацю такого масштабу між французькими та фінськими компаніями. В час невгамовного театру воєнних дій в Україні така співпраця обумовлена сьогоденними викликами й прагненням зміцнення обороноздатності.

За відліком це вже третій бронезавод

Відтепер SCATA стає третім фінським виробником броньованих машин, приєднавшись до уже сталого клубу промислових груп Patria та Sisu Auto. Згаданий вище бронемобіль SCATA Mk1 з повною масою 18 тонн знаходиться між 14-тонною SISU GTP та важчими платформами 6×6 та 8×8, розробленими та виробленими Patria.

Експерти оцінюють потенціал нового виробничого підрозділу як дуже перспективний, там потужності можуть зрости від приблизно 60 до 100-150 машин на рік.

"Новий SCATA Mk1 був розроблений після широких переговорів з Фінськими силами оборони та іншими потенційними клієнтами. У першій версії, Mk1 може вмістити двох членів екіпажу та до восьми бійців мотопіхоти чи десанту. Екіпаж входить у машину через двоє бічних дверей, а оглядовість забезпечується великим двосекційним лобовим склом та двома меншими броньованими вікнами в бічних дверях, – розповідає генеральний директор SCATA Віктор Екман.

З захистом від мін та балістики

Вхід в десантний відсік через двоє дверей, що розташовані одразу за дверима кабіни та відчиняються ззаду на петлях, також оснащених броньованими вікнами. Два броньовані вікна, подібні до дверей, розташовані з боків заднього салону Mk1. Втім, конфігурація дверей може бути різна, все залежить від потреб замовника.

Всередині усі сидіння енергопоглинаючого типу, що разом з розділеною підлогою та V-подібним днищем забезпечує базовий протимінний захист 2-го рівня та базовий балістичний захист також 2-го рівня згідно зі STANAG 4569.

Перша версія бронемобіля SCATA Mk1, але буде ще кілька варіантів. Фото: SCATA

У цій конфігурації споряджена маса машини становить від 13 000 до 13 500 кг, залежно від необхідного замовником компонування, а корисне навантаження становить 4 500 кг.

Значне корисне навантаження дозволяє підвищити круговий захист до 3-го рівня, як балістичного, так і вибухового. SCATA пропонує різні типи додаткового бронювання, а машина навмисно оснащена болтовими кріпленнями, що додає вагу від приблизно 1500 кг до менш ніж 1000 кг, залежно від обраного рішення.

Силовий потенціал зроблено з запасом

SCATA Mk1 (довжина 6591 мм, ширина 2518 мм і висота 2464 мм) на основі довгобазової платформи Celeris отримав шестициліндровий дизельний двигун Cummins ISL8.9 ISLE375 Euro 3 з турбонаддувом. Він видає потужність 375 к.с. і максимальний крутний момент 1781 Нм.

Силовий агрегат працює на пару з автоматичною коробкою передач Allison 3200SP на шість передач вперед і одну передачу заднього ходу.

Монококовий корпус Mk1 з осями незалежної підвіски військового класу з гідроамортизаторами розганяється до швидкості 110 км/год на дорозі та має а запас ходу 750 км.

Передбачаються модифікації для мобільних зенітних груп, евакуації поранених, розвідувальних та інших армійських потреб. Фото: SCATA

Плануються й інші версії

Нині виробник на додаток до вже зробленого бронетранспортера SCATA розглядає чотири варіанти. Буде легкий транспортний засіб ППО для ураження низьколітаючих літаків, гелікоптерів та безпілотників.

Розглядається версія Medevac з можливістю надання медичної допомоги під бронею, а також важкий варіант з платформою, здатною розмістити 10-футовий контейнер.

Обидва перевозитимуть екіпаж з двох осіб, версія MEDEVAC збереже весь задній простір для нош та медичного персоналу, тоді як важка версія цілком може перевозити також трохи більше особового складу, залежно від довжини платформи. Варіант для спецпідрозділів також є одним із передбачуваних варіантів.