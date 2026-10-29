Фірмова фішка чи головний біль: чому MINI ніколи не відмовиться від величезних круглих екранів

Як повідомляє видання Drive, керівництво британської марки абсолютно задоволене новим вектором дизайну інтер'єру. Хоча сучасні мультимедійні системи у формі тарілки викликають змішані відгуки, автовиробник вважає їх прямим відсиланням до класичних моделей минулого століття.

Круглі прилади завжди були невіддільною частиною ідентичності MINI. Протягом десятиліть вони мігрували з центру торпедо за кермо і назад, але їхня форма залишалася незмінною.

Генеральний менеджер австралійського підрозділу компанії Александр Брокхофф наголошує, що цей елемент є унікальним на ринку. "Круглий дисплей є візитною карткою MINI, і ми хочемо зберегти його як частину нашої історії", – зазначив він.

Проблеми з ергономікою та Apple CarPlay

Сьогодні сучасні моделі бренду мають проєкційний дисплей для базової інформації, а от величезний центральний екран керує всім іншим. У салоні практично зникли фізичні кнопки клімат-контролю, і єдиною втіхою для водіїв залишилася класична ручка гучності. Найбільше нарікань викликає інтеграція стандартних сервісів на кшталт Apple CarPlay та Android Auto. Оскільки ці системи розроблені для прямокутних моніторів, на круглому екрані вони виглядають як незграбне квадратне вікно посеред кола.

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Представники бренду радять водіям частіше користуватися рідною операційною системою автомобіля. "Якщо ви вмикаєте нашу штатну навігацію, вона логічно заповнює весь простір екрана, і на практиці це працює дуже добре", – пояснює Брокхофф.

Чи повернуть фізичні кнопки