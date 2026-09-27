Ford Bronco Sport зі США подешевшав: середня ціна впала до 6450 доларів

Згідно з графіком статистики американських аукціонів AutoAstat, у серпні 2024 року Ford Bronco Sport 2021–2023 років у середньому коштував близько 8200 доларів. У серпні 2026 року середня ціна становила вже приблизно 6450 доларів.

Йдеться про вартість проданих на аукціонах автомобілів у вибраній категорії. Це не остаточна ціна Ford Bronco Sport після доставки, розмитнення, ремонту та сертифікації в Україні.

Схожа тенденція спостерігається і в інших популярних кросоверів зі США. Раніше Auto24 розповідав, як Toyota RAV4 на американських аукціонах подешевшала до 9250 доларів

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як змінювалася ціна Ford Bronco Sport

Зниження не було рівномірним. Восени 2024 року середня ціна швидко опустилася з 8200 до 7500 доларів. У січні 2025 року вона вже становила близько 6700 доларів.

Потім ринок частково відіграв падіння. Влітку 2025 року середня вартість Bronco Sport знову піднялася приблизно до 7700 доларів. Однак восени почалося нове різке здешевлення.

Найнижчу точку графік показує у березні 2026 року. Тоді середня ціна становила 5716 доларів, що було на 502 долари менше, ніж у попередньому місяці.

Після березневого мінімуму ціни почали відновлюватися. До серпня середня вартість піднялася приблизно до 6450 доларів. Отже, за п’ять місяців Bronco Sport подорожчав майже на 13%, але все одно залишився значно дешевшим, ніж два роки тому.

Чому кросовер став дешевшим

Сам графік не пояснює причини зміни цін. На середній показник можуть впливати вік автомобілів, пробіг, комплектація, характер пошкоджень і кількість машин, які страхові компанії одночасно виставляють на продаж.

Ford Bronco Sport з’явився на американському ринку як модель 2021 року. Тому найстаршим автомобілям із цієї вибірки вже виповнилося п’ять років. Вони частіше потрапляють на аукціони з великим пробігом або складнішими пошкодженнями, що поступово тягне середню ціну вниз.

На результат також впливає співвідношення версій. Базові комплектації з двигуном об’ємом 1,5 літра зазвичай дешевші за Badlands із потужнішим дволітровим мотором. Якщо протягом місяця продається більше недорогих або серйозно пошкоджених машин, середня ціна може різко змінитися.

Зниження вартості Bronco Sport відповідає загальній ситуації на американських страхових аукціонах. Наприклад, середня ціна спорідненого за агрегатами Ford Escape опустилася до 1262 доларів, хоча йдеться про старші автомобілі та іншу цінову категорію.

Що це за Ford Bronco Sport

Bronco Sport не варто плутати з великим рамним Ford Bronco. Це компактний п’ятидверний кросовер із несучим кузовом, розрахований як на місто, так і на легке бездоріжжя.

У США всі версії цих модельних років отримували повний привід та восьмиступеневу автоматичну коробку передач. Базовий трициліндровий двигун 1.5 EcoBoost розвиває 181 к.с., а чотирициліндровий 2.0 EcoBoost у версіях Badlands і First Edition видає 250 к.с. Максимальний дорожній просвіт із відповідними шинами сягає 8,8 дюйма, або близько 224 мм.

Кросовер приваблює квадратним кузовом, містким салоном і більш серйозними позашляховими можливостями, ніж у більшості компактних SUV. Водночас він залишається зручним для щоденної експлуатації та значно компактнішим за звичайний Bronco.

Що потрібно перевірити перед купівлею

Ціна близько 6000–6500 доларів виглядає привабливо, але стан конкретного автомобіля набагато важливіший за середній показник. Ford Bronco Sport часто потрапляє на страхові аукціони після ударів у передню частину, де розташовані дорогі елементи систем охолодження, турбонаддуву та електронні датчики.

Перед ставкою потрібно перевірити геометрію кузова, стан подушок безпеки, підвіски та системи повного приводу. Варто також подивитися фотографії з попередніх аукціонів і переконатися, що автомобіль не продають повторно після неякісного ремонту.

Особливо уважно потрібно перевірити відкличні кампанії за VIN. Частина Bronco Sport 2021–2023 років потрапила під відкликання через можливу відмову 12-вольтового акумулятора. Для деяких машин 2022–2023 років із двигуном 1.5 EcoBoost також проводилася кампанія через ризик пошкодження паливної форсунки та витоку пального.

Чи вигідно привозити Bronco Sport зі США

Нинішній рівень цін робить Ford Bronco Sport цікавішим для імпорту. Порівняно із серпнем 2024 року середня економія на етапі купівлі сягає приблизно 1750 доларів. Це суттєва сума, але вона не гарантує такої самої економії після ремонту.

Найдешевший лот може виявитися невигідним, якщо пошкоджені силові елементи кузова, спрацювали подушки безпеки або потрібна заміна дорогих деталей повного приводу. Натомість дорожчий автомобіль із невеликим пробігом і легким навісним пошкодженням часто потребує менше витрат і часу.

Тому падіння середньої ціни варто сприймати як можливість ширше обирати серед доступних машин. У випадку з Ford Bronco Sport вирішальне значення має не мінімальна ставка, а повна вартість автомобіля після доставки та якісного відновлення.

Американський напрямок залишається важливим для українського вторинного ринку. Як свідчить статистика найпопулярніших вживаних автомобілів зі США, серед моделей Ford найбільшим попитом в Україні користується Escape. Доступніший Bronco Sport може частково перетягнути покупців, яким потрібен компактний повнопривідний кросовер із виразнішим дизайном.