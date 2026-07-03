Ford Mustang 1965 року внесли до Національного реєстру історичних транспортних засобів США

Цей екземпляр у класичному білому кольорі Wimbledon White був одним із 12 демонстраційних автомобілів Ford Mustang, які американський концерн представив 17 квітня 1964 року на Всесвітній виставці в Нью-Йорку в день світової прем'єри моделі. Проте, на відміну від інших виставкових зразків, цей кабріолет підготували для активної експлуатації всередині павільйону, пише Carscoops.

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Автомобіль спеціально модифікували для інтеграції у транспортну систему, розроблену Walt Disney. Конструктори встановили машину на спеціальні рейки, перетворивши її на елемент унікального атракціону. Відвідувачі виставки могли сісти в салон нового Ford Mustang та здійснити 12-хвилинну ознайомчу поїздку навколо виставкового павільйону.

За оцінками представників компанії Ford, за весь час роботи виставки через бренд-павільйон пройшло близько 15 мільйонів людей, серед яких був і молодий Джей Лено. Для максимального охоплення аудиторії автовиробник присвятив презентацію до спеціального ефірного часу, викупленого на трьох найбільших американських телеканалах. Головним інструментом маркетингу стала початкова вартість новинки, яка на той момент становила всього 2368 доларів.

З урахуванням поточної інфляції ця історична сума еквівалентна приблизно 25 681 долару. Для порівняння, сучасний модельний ряд Ford Mustang 2026 року стартує на американському ринку від 32 995 доларів за базове чотирициліндрове купе EcoBoost, тоді як версія в кузові кабріолет з аналогічним силовим агрегатом обійдеться покупцям щонайменше у 40 440 доларів.

Стартовий ринковий успіх оригінального сімейства був феноменальним – усього за перші два роки компанія реалізувала понад мільйон одиниць, причому 43% покупців складали жінки.

Збереження для історії та виставка у Вашингтоні

Після завершення Всесвітньої виставки у Нью-Йорку унікальний кабріолет демонтували з колії та продали у приватні руки. Наразі цим історичним раритетом володіє колекціонер із Техасу Сем Пак. Внесення машини до Національного реєстру історичних транспортних засобів передбачає запуск детального процесу документації.

Фахівці проведуть повне лазерне 3D-сканування кузова, зроблять серію детальних фотографій, а докладний письмовий звіт про історію створення та експлуатації автомобіля передадуть на постійне зберігання до Бібліотеки Конгресу США. Цей знаковий Ford Mustang виставлений у Вашингтоні в межах масштабних заходів із відзначення майбутнього 250-річчя Америки.

До 14 липня автомобіль можна побачити в головному залі залізничного вокзалу Юніон-Стейшн, де він є частиною безкоштовної експозиції "Driving America Forward: A Ford Experience". Окрім знаменитого кабріолета, на виставці представлено безліч інших культових творінь американської марки, серед яких: