Ford Mustang K-Code Convertible з пробігом 5 кілометрів виставили на продаж: в чому підступ

Сьогодні один із найбільш рідкісних варіантів цієї моделі — кабріолет K-Code 1965 року – з’явився у продажі.

Автомобіль привернув увагу не лише своєю рідкістю, а й майже нульовим пробігом, який становить лише 2,7 милі (близько 4,3 км). Втім, історія цього показника викликає більше запитань, ніж захоплення, пише Autoevolution.

Версія K-Code є однією з найцінніших у ранній історії Mustang. Позначка “K” у VIN-коді означає, що автомобіль оснащений високопродуктивним двигуном 289 Hi-Po V8. Цей мотор дебютував ще у 1963 році на моделях Ford Fairlane та Mercury Comet. Згодом саме він став основою для спортивних версій від Shelby GT350, зазначає Auto24.

Об’єм двигуна становить 289 кубічних дюймів (4,7 л). Завдяки ступеню стиснення 10,5:1, великому чотирикамерному карбюратору та спортивному розподільному валу двигун видає 271 к.с. при 6000 об/хв та 423 Нм крутного моменту. Для порівняння, звичайні версії 289 V8 того часу видавали лише 200 або 225 кінських сил.

Потужність, а не комфорт

Автомобілі з двигуном K-Code отримували низку технічних доопрацювань від Ford Motor Company: 4-ступеневу механічну коробку передач, посилений задній диференціал й модернізовану підвіску. Втім, заради продуктивності доводилося жертвувати комфортом. Такі Mustang не мали підсилювача керма та гальм, а автоматична коробка передач навіть не пропонувалася. Саме тому автомобілі з K-Code завжди були більш “гоночними” за характером.

Один із найрідкісніших Mustang у світі

Попри популярність моделі, варіант K-Code був дуже рідкісним. За весь час виробництва двигуна 289 Hi-Po (1963–1967) було випущено лише 13 214 Mustang з таким мотором. Для порівняння, загальний тираж Mustang за цей період становив приблизно 1,76 млн автомобілів. Це означає, що частка K-Code становила лише 0,77% від усіх Mustang. Ще рідкіснішою є версія кабріолет (ragtop). У 1965 році таких автомобілів виготовили лише 181 екземпляр. Фактично, знайти такий автомобіль сьогодні — справжня удача для колекціонерів.

Пробіг з нюансом

Саме цей екземпляр привернув увагу показником одометра, адже для автомобіля віком понад 60 років це виглядає майже фантастично. Однак з’ясувалося, що пробіг було скинуто після завершення реставрації, тому реальна історія експлуатації автомобіля залишається невідомою. Через це цифра на одометрі більше викликає сумніви, ніж захоплення. Ситуацію ускладнює й те, що дилер, який продає автомобіль, надає дуже мало інформації про його минуле.

Ціна, яка також викликає дискусії

Автомобіль виставлений на продаж за 154 981 долар. На перший погляд сума виглядає високою, але для рідкісного K-Code Mustang вона навіть не є рекордною. Наприклад, один із таких автомобілів продали приблизно за 300 000 доларів, але він мав унікальну історію — це був особистий автомобіль Генрі Форда II, який він використовував під час перебування у Франції. Попри всі питання, цей Ford Mustang K-Code Convertible залишається надзвичайно рідкісним автомобілем. Він поєднує один із найвідоміших двигунів в історії Ford, культову модель першого покоління Mustang і надзвичайно обмежений тираж.