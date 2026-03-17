Ford Mustang віком 55 років продають у Києві за 135 000 доларів

Ford Mustang 1971 року випуску продають у Києві за досить високу ціну. Такий автомобіль може зацікавити колекціонерів або інвесторів – з часом його ціна може значно зрости.
Євген Гудущан
17 березня, 22:22
Легендарний Ford Mustang 1971 з’явився у продажу в Києві. Автомобіль оцінений у 135 000 доларів, що одразу робить його не просто транспортом, а колекційним активом. Про незвичне авто пише topgir.com.ua.

Ключові факти:

  • Рік випуску: 1971
  • Покоління: перше (рестайлінг, третя серія 1971–1973)
  • Пробіг: 18 тис. км
  • Кількість власників: 5
  • Коробка передач: механічна

Двигун і потужність

  • Тип: бензиновий V8
  • Об’єм: 8,5 літра
  • Потужність: близько 700 к.с.
  • Крутний момент: понад 1000 Нм

Це значно більше, ніж у заводських версій, що свідчить про серйозні доопрацювання.

Технічні особливості

Автомобіль модифікований і відрізняється від класичного стоку:

  • посилена підвіска
  • укріплений кузов
  • модернізовані гальма (карбон-кераміка)
  • двигун зі специфікацією Cobra
  • механічна КПП Pontiac GTi

Чому він особливий

Моделі Ford Mustang 1971–1973 років:

  • найбільші за розмірами в історії Mustang
  • мають один із найагресивніших дизайнів
  • вважаються символом епохи muscle cars 1970-х

Висновок

Цей Mustang — не просто ретро-авто, а глибоко модифікований проект із характеристиками сучасного суперкара. Висока ціна пояснюється не лише віком і рідкістю, а й рівнем доопрацювань. Для масового покупця це дорого, але для колекціонера — цілком ринкова пропозиція.

