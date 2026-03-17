Ford Mustang віком 55 років продають у Києві за 135 000 доларів

Ford Mustang
Легендарний Ford Mustang 1971 з’явився у продажу в Києві. Автомобіль оцінений у 135 000 доларів, що одразу робить його не просто транспортом, а колекційним активом. Про незвичне авто пише topgir.com.ua.
Ключові факти:
- Рік випуску: 1971
- Покоління: перше (рестайлінг, третя серія 1971–1973)
- Пробіг: 18 тис. км
- Кількість власників: 5
- Коробка передач: механічна
Двигун і потужність
- Тип: бензиновий V8
- Об’єм: 8,5 літра
- Потужність: близько 700 к.с.
- Крутний момент: понад 1000 Нм
Це значно більше, ніж у заводських версій, що свідчить про серйозні доопрацювання.
Технічні особливості
Автомобіль модифікований і відрізняється від класичного стоку:
- посилена підвіска
- укріплений кузов
- модернізовані гальма (карбон-кераміка)
- двигун зі специфікацією Cobra
- механічна КПП Pontiac GTi
Чому він особливий
Моделі Ford Mustang 1971–1973 років:
- найбільші за розмірами в історії Mustang
- мають один із найагресивніших дизайнів
- вважаються символом епохи muscle cars 1970-х
Висновок
Цей Mustang — не просто ретро-авто, а глибоко модифікований проект із характеристиками сучасного суперкара. Висока ціна пояснюється не лише віком і рідкістю, а й рівнем доопрацювань. Для масового покупця це дорого, але для колекціонера — цілком ринкова пропозиція.