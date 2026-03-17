Ford Mustang віком 55 років продають у Києві за 135 000 доларів

Легендарний Ford Mustang 1971 з’явився у продажу в Києві. Автомобіль оцінений у 135 000 доларів, що одразу робить його не просто транспортом, а колекційним активом. Про незвичне авто пише topgir.com.ua.

Ключові факти:

Рік випуску: 1971

Покоління: перше (рестайлінг, третя серія 1971–1973)

Пробіг: 18 тис. км

Кількість власників: 5

Коробка передач: механічна

Двигун і потужність

Тип: бензиновий V8

Об’єм: 8,5 літра

Потужність: близько 700 к.с.

Крутний момент: понад 1000 Нм

Це значно більше, ніж у заводських версій, що свідчить про серйозні доопрацювання.

Технічні особливості

Автомобіль модифікований і відрізняється від класичного стоку:

посилена підвіска

укріплений кузов

модернізовані гальма (карбон-кераміка)

двигун зі специфікацією Cobra

механічна КПП Pontiac GTi

Чому він особливий

Моделі Ford Mustang 1971–1973 років:

найбільші за розмірами в історії Mustang

мають один із найагресивніших дизайнів

вважаються символом епохи muscle cars 1970-х

Висновок

Цей Mustang — не просто ретро-авто, а глибоко модифікований проект із характеристиками сучасного суперкара. Висока ціна пояснюється не лише віком і рідкістю, а й рівнем доопрацювань. Для масового покупця це дорого, але для колекціонера — цілком ринкова пропозиція.