Ford обіцяє, що топова версія нового електропікапа Fathom обійдеться дешевше 40 тисяч доларів

Як повідомляє видання Detroit Free Press, керівник підрозділів Ford Blue та Model E Ендрю Фрік розкрив фінансові деталі щодо майбутньої новинки. За його словами, навіть найдорожча комплектація моделі не перевищить поріг у 40 тисяч доларів, що робить її вкрай привабливою на тлі загального подорожчання нових машин.

"Ми цілимося в самісіньке серце ринку", – зазначив Фрік. Він також додав, що лінійка Fathom матиме кілька різних пропозицій у ціновому діапазоні ближче до 40 тисяч, проте конкретних специфікацій поки не розкрив.

У компанії Ford розраховують, що низька вартість володіння привабить абсолютно нову аудиторію. Йдеться як про тих, хто шукає свій перший електромобіль, так і про власників звичайних гібридів чи бензинових авто.

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Виклики виробництва та технологічні фішки

Водночас генеральний директор Ford Джим Фарлі відверто говорить про труднощі запуску такого революційного продукту. Виведення на ринок абсолютно нової архітектури вимагає колосальних зусиль, щоб вкластися в терміни та заплановану собівартість.

Попри ці побоювання, автовиробник активно готується до старту. Минулого тижня компанія відзвітувала про виготовлення понад п'яти тисяч великих алюмінієвих деталей, які є основою нової платформи та покликані суттєво здешевити збирання пікапа.

Що стосується характеристик, то розробники обіцяють просторіший салон, ніж у кросовера Toyota RAV4. Динаміка теж не розчарує: розгін до сотні займе трохи більше чотирьох секунд, що співставно зі спортивним Mustang з двигуном EcoBoost.

Окремою гордістю моделі стануть сучасні технології, зокрема інтегровані карти Apple Maps, які Джим Фарлі назвав справжнім проривом для авто за таку ціну. Офіційний прийом попередніх замовлень на Fathom відкриється вже на початку наступного року.