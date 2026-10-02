Ford повертається до WRC: заводська Fiesta з'явиться у 2028 році, а новий ралійний автомобіль – у 2029-му

Водночас Ford розглядає автоспорт не лише як спосіб здобувати перемоги й привертати увагу до бренду. Компанія заявляє, що досвід ралі має впливати на характер серійних автомобілів, роблячи їх цікавішими для водіїв.

Ford повертається до заводської програми WRC

Ford був постійним учасником найвищого дивізіону WRC з 1978 до 2012 року. Після цього приватні команди продовжували виступати за підтримки виробника, однак повноцінної заводської програми Ford у чемпіонаті не було. Тепер компанія планує повернутися. У 2028 році разом із давнім партнером M-Sport вона виведе на старт оновлену Fiesta. Це буде перехідний етап перед появою спеціально розробленого автомобіля нового покоління у 2029 році.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У Ford нагадують про свої попередні успіхи в ралі. У 1979 році компанія здобула титули виробника та пілота WRC завдяки Бйорну Вальдегарду, який виступав на Escort RS1800 Mk2. Пізніше Ford Focus RS WRC приніс виробнику два поспіль титули в заліку виробників у 2006 та 2007 роках. У 2017 році Fiesta WRC команди M-Sport здобула найвищі нагороди в обох категоріях за підтримки Ford. Формально виробником тоді була саме M-Sport.

Нові правила WRC відкривають більше можливостей

Повернення Ford відбуватиметься на тлі масштабних змін у чемпіонаті. Новий технічний регламент почне діяти у 2027 році, передбачаючи перехідний період. Одним із ключових нововведень стане обмеження вартості автомобіля на рівні 345 000 євро.

Також обов'язковою стане трубчаста просторова конструкція безпеки – спільна основа, навколо якої команди зможуть створювати різні кузови. Це має знизити початкові витрати на розробку та спростити участь нових виробників. З 2029 року регламент передбачатиме різні варіанти силових установок, зокрема гібридні та повністю електричні. Команди зможуть використовувати різні типи кузовів – від хетчбеків до кросоверів, зберігаючи спільну конструкцію безпеки.

Ford хоче перенести ралійний характер у серійні автомобілі

Повернення до WRC є частиною ширшої стратегії Ford у автоспорті. Компанія вже постачає гібридні двигуни команді Red Bull у Формулі-1, готує гіперкар для чемпіонату світу з перегонів на витривалість, бере участь у ралі "Дакар" із Raptor T1+ та виступає з Mustang у різних гоночних серіях, включно з IMSA, GT і NASCAR.

Тепер Ford хоче використати ралі для формування емоційного зв'язку з покупцями. За словами президента Ford Europe Джима Баумбіка, досвід WRC має відчуватися не лише у спеціальних спортивних версіях, а й у повсякденних автомобілях.

"Ми хочемо, щоб ви відчували іскру емоцій ралі-сцени під час щоденних поїздок на роботу", – каже Джим Баумбік у публікації на корпоративному ресурсі From The Road. "Саме це ми маємо на увазі під ралійним стилем. Це не значок чи обвіс. Це характер".

За його словами, Ford розуміє, що частина покупців очікує від автомобіля насамперед практичності. Однак компанія прагне розвивати моделі, які пропонуватимуть більше емоцій від керування.

"Ми закінчили будувати нудні машини і відмовляємося будувати тостери на колесах", – заявив Джим Баумбік. "Ми створюємо транспортні засоби для людей, які хочуть бути частиною цього досвіду – яким подобається дорога, що змінюється, поворот, що відкривається, і автомобіль з душею, яка реагує на них під час керування".

Поки що Ford не уточнює, які саме технології або технічні рішення з майбутньої програми WRC перейдуть до серійних моделей. Проте компанія прямо пов'язує повернення до ралі з бажанням змінити характер своїх дорожніх автомобілів.