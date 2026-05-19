Ford розгортає масштабну експансію в Європі: компанія представить сім нових моделей вже зовсім скоро

Нова програма реалізується за двома паралельними напрямками, зазначає Motor1. З одного боку, передбачено подальше розширення комерційного підрозділу Ford Pro, який утримує лідерство на європейському ринку протягом 11 років поспіль.

З іншого боку, заплановано кардинальне оновлення лінійки легковиків, яка поповниться п'ятьма абсолютно новими моделями з різними типами силових установок, що натхненні ралійною спадщиною бренду.

Цифрова трансформація

Сучасна стратегія Ford Pro передбачає трансформацію з традиційного автовиробника на інтегрованого партнера з підвищення продуктивності для європейського бізнесу. Головне завдання підрозділу полягає в перетворенні телематичних даних транспортних засобів на реальну економічну вигоду для клієнтів.

Згідно з планом, близько 25% прибутку Ford Pro до вирахування відсотків і податків надходитиме від продажу програмного забезпечення та супутніх послуг. Уже в першому кварталі 2026 року кількість платних підписок на цифровий софт зросла на 30 відсотків, досягнувши 879 000 користувачів у всьому світі з рівнем валової рентабельності понад 50 процентів.

Ford Transit City

Ключовим елементом цієї цифрової системи є комплекс Uptime Services – технологія прогнозування на основі підключення до мережі, яка відстежує технічний стан машин у режимі реального часу. Починаючи з 2019 року, кожен проданий комерційний автомобіль марки оснащується вбудованим модемом й наразі його використовують понад 1,2 мільйона європейських клієнтів, що дозволяє щодня обробляти близько 6 мільйонів діагностичних сигналів. Лише за 2024 рік робота системи забезпечила клієнтам сумарно майже один мільйон додаткових днів безперебійної експлуатації автопарків.

Важливе оновлення торкнеться і представників малого бізнесу за допомогою програми Dealer Uptime Services. Завдяки їй офіційні дилери отримують інструменти для проактивного управління автопарком клієнта: система дозволяє дистанційно моніторити стан машин, виходити на зв'язок із власником до моменту виникнення серйозної поломки, заздалегідь замовляти необхідні запчастини та бронювати час у ремонтній майстерні.

Поповнення комерційної лінійки: Ranger Super Duty та Transit City

Комерційне сімейство бренду розшириться завдяки двом принципово різним моделям, розробленим під конкретні експлуатаційні завдання:

Ranger Super Duty: екстремальна важка версія знаменитого пікапа, яка вже доступна для замовлення. Модифікація створена для роботи в найсуворіших умовах і орієнтована на екстрені служби, лісові господарства, гірничодобувну промисловість та військові відомства. Автомобіль отримав посилену підвіску, додатковий захист днища, збільшений дорожній просвіт та здатний працювати у складі автопоїзда з повною масою до 8 тонн. Допустима вага причепа для буксирування становить 4,5 тонни, а чисте корисне навантаження пікапа наближається до 2 тонн.

Ford Ranger Super Duty

Transit City: компактний повністю електричний фургон, створений спеціально для міських логістичних компаній. Автомобіль пропонується в єдиній фіксованій комплектації з багатим оснащенням і буде доступний у трьох різних варіантах виконання, включаючи голе шасі з кабіною для встановлення індивідуальних кузовних надбудов. Модель розроблена з урахуванням стрімкого поширення в європейських мегаполісах екологічних зон із обмеженим доступом для паливних машин. Очікується, що перші товарні фургони надійдуть до дилерів наприкінці 2026 року.

Які інші автівки готує Ford?

У сегменті легкових автомобілів компанія зобов'язалася до кінця 2029 року представити п'ять абсолютно нових моделей європейської збірки. Дизайн та інженерні налаштування кожної новинки будуть відсилати до багатої ралійної історії бренду та його більш ніж столітнього досвіду участі у спортивних змаганнях. До офіційного списку майбутніх прем'єр увійшли:

Спеціально адаптована для європейського ринку нова модель із сімейства Bronco;

Компактний кросовер, виробництво якого офіційно підтверджено на заводі у Валенсії з 2028 року;

Електричний хетчбек B-сегмента зі спортивним характером керованості (вірогідно цей проєкт буде реалізовано за допомогою Renault )

) Невеликий міський електричний кросовер, виконаний у аналогічній дизайнерській стилістиці;

Два купе-кросовери, які завершать формування оновленої лінійки бренду до 2029 року.

Прагматизм в питаннях екологічних норм

Rерівництво Ford водночас звернулося до європейських регуляторних органів із закликом до прагматизму. Представники компанії наголошують, що чинні політичні та екологічні цілі мають чітко відповідати реальному рівню купівельного попиту. Занадто стрімка примусова зміна нормативів ризикує уповільнити природне оновлення автопарків, що дасть контрпродуктивний результат і лише збільшить сумарну кількість шкідливих викидів шляхом старіння машин на дорогах.

Американський автовиробник наполягає на необхідності ширшого визнання перехідних технологій, таких як плагін-гібриди та електромобілі з бензиновими подовжувачами ходу. Крім того, компанія закликає захистити інтереси представників малого бізнесу, які наразі змушені стикатися з нерозвиненою мережею публічних зарядних станцій та тривалими затримками під час підключення комерційних комерційних парків до загальних електромереж.