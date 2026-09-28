Ford вже готує абсолютно новий пікап Ranger: що відомо про головного конкурента Toyota Hilux

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Ford Ranger Raptor Desert Pack
Про старт робіт над новим поколінням пікапа повідомляє Carscoops. Проєктом керує австралійський підрозділ Ford, де над машиною вже працює команда з півтори тисячі інженерів. Хоча актуальна генерація випускається з 2021 року і нещодавно пережила оновлення, виробник вирішив не гаяти часу, щоб втримати лідерство у жорсткій конкуренції з Toyota Hilux.
Наступне покоління Ranger обіцяє бути ще практичнішим. Інсайдери повідомляють, що Ford планує суттєво переробити інтер'єр, зробивши акцент на класичних фізичних елементах керування.
Ford Ranger Platinum
Більше електрики під капотом
Ще одна ключова зміна – глибока електрифікація. Зараз у лінійці Ranger є дизельні, бензинові та плагін-гібридні версії, але йому бракує "м'якого" гібрида (як у того ж Hilux) або класичної самозарядної системи.
Очікується, що нова генерація закриє цю прогалину, що дозволить не лише вписатися в жорсткі екологічні норми, а й реально знизити витрати пального. Повністю електричний варіант поки що не є пріоритетом для автовиробника.
Коли чекати новинку
- Оскільки розробка лише стартувала, швидкої прем'єри чекати не варто. Орієнтовний час появи нового Ford Ranger на ринку – кінець цього десятиліття. Проте перші тестові прототипи в камуфляжі можуть виїхати на дороги вже найближчими роками.
- Ford продовжує розвивати актуальну лінійку, роблячи ставку на успішні спецверсії на кшталт екстремального Ranger Raptor та надміцного Super Duty.