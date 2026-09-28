Ford вже готує абсолютно новий пікап Ranger: що відомо про головного конкурента Toyota Hilux

Про старт робіт над новим поколінням пікапа повідомляє Carscoops. Проєктом керує австралійський підрозділ Ford, де над машиною вже працює команда з півтори тисячі інженерів. Хоча актуальна генерація випускається з 2021 року і нещодавно пережила оновлення, виробник вирішив не гаяти часу, щоб втримати лідерство у жорсткій конкуренції з Toyota Hilux.

Наступне покоління Ranger обіцяє бути ще практичнішим. Інсайдери повідомляють, що Ford планує суттєво переробити інтер'єр, зробивши акцент на класичних фізичних елементах керування.

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Ford Ranger Platinum

Більше електрики під капотом

Ще одна ключова зміна – глибока електрифікація. Зараз у лінійці Ranger є дизельні, бензинові та плагін-гібридні версії, але йому бракує "м'якого" гібрида (як у того ж Hilux) або класичної самозарядної системи.

Очікується, що нова генерація закриє цю прогалину, що дозволить не лише вписатися в жорсткі екологічні норми, а й реально знизити витрати пального. Повністю електричний варіант поки що не є пріоритетом для автовиробника.

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