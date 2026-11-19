У виробництві американці використовують технології та ліцензійні напрацювання китайської CATL. Це дозволило зекономити час, який у випадках власних досліджень зайняв би роки.

Про новий напрямок у виробничій програмі Ford розповідає профільний ресурс Electrek.

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Без нікелю та кобальту

Ford робить ставку на літій-залізофосфатну технологію (LFP). Такі акумулятори не містять нікелю та кобальту, що дає змогу зменшити собівартість. Крім того, вони краще й без негативних технологічних впливів реагують на численні цикли заряджання.

Перші призматичні акумуляторні блоки Ford LFP проходять фінальний огляд. Фото: Ford

​Для Fathom обрали призматичні елементи, які інтегруються безпосередньо в конструкцію шасі. Це дозволяє скоротити кількість деталей і знизити виробничі витрати.

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40 акумуляторних елементів за хвилину

Новий завод Ford уже демонструє високу продуктивність: складальні лінії здатні випускати до 40 акумуляторних елементів щохвилини. Якість контролюють, зокрема, за допомогою систем штучного інтелекту. Вони виявляють дефекти безпосередньо під час виробництва.

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Повноцінний запуск підприємства заплановано на 2027 рік, хоча випробування виробничих процесів уже тривають.

Призматичний акумуляторний елемент Ford EV LFP. Фото: Ford

Пікап дешевше 30 тисяч доларів

Ford Fathom стане першою моделлю на новій універсальній електричній платформі UEV. Попередні замовлення планують відкрити на початку 2027 року, а стартова ціна заявлена на рівні 28 350 доларів.

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Прототип Ford Fathom на заводі Louisville Assembly загорнули в попону задля мінімізації шпигунської допитливості. Фото: Ford

Серійний дебют пікапа очікується наприкінці 2027-го. Серед заявленого оснащення – система напівавтономного водіння BlueCruise, Apple CarPlay, Android Auto та двостороння зарядка.

Технічні характеристики батареї та запас ходу Ford поки не захотів оприлюднити.

Ford відкриє передзамовлення на Fathom на початку 2027 року з початковою рекомендованою роздрібною ціною $28,350 за стандартну версію. Фото: Ford