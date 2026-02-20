Формула-1: Visa залишається з Red Bull та Racing Bulls — сторони підписали новий контракт

Бренд увійшов у чемпіонат у 2024 році як партнер Red Bull Racing та титульний спонсор Racing Bulls після ребрендингу колишньої італійської команди, що свого часу виступала як молодіжний проєкт для підготовки талантів системи Red Bull, зазначає Auto24. Тепер співпраця переходить у довгострокову фазу, повідомляє Autoevolutiuon.

Visa збереже статус партнера обох колективів, але отримає розширене розміщення на передньому крилі боліда Red Bull RB22 — першої машини команди з новими силовими установками Ford. Окрім цього, компанія продовжить підтримку пілотів програми Red Bull в Академії Формули-1, а також стане партнером масштабного шоу-ран-туру Red Bull у США в 2026 році.

Відомо, що демонстраційні заїзди для публіки заплановані у Фініксі, Детройті, Атланті та Сан-Франциско. Тур стартує вже цієї суботи: резервний пілот Red Bull та Racing Bulls Юкі Цунода проїде на легендарному боліді Red Bull RB7, повернувши глядачів в епоху атмосферних V8.

Банки йдуть у Формулу-1

Стрімке зростання популярності Формули-1 за останні шість років привернуло увагу фінансових корпорацій. До боротьби за місце на стартовій решітці активно долучилися й інші платіжні бренди. Mastercard повернулася в чемпіонат у 2024 році, ставши партнером McLaren. А вже з 2026 року компанія стане титульним спонсором команди.

До чемпіонату також приєднався фінтех-сервіс Revolut, який підтримує новий заводський проєкт Audi F1 Team. Окрему угоду має й сама Формула-1 — її партнером виступає American Express, надаючи клієнтам спеціальні бонуси під час окремих Гран-прі.

Хто найшвидший серед “карткових” команд?

Під час передсезонних тестів у Бахрейні Red Bull із новим силовим агрегатом Ford продемонструвала конкурентну форму. Макс Ферстаппен завершив передостанній день тестів третім у загальному заліку, проїхавши 139 кіл — це приблизно 750 кілометрів дистанції.

Не відстає й McLaren: чинний чемпіон світу Ландо Норріс був найшвидшим у ранковій сесії, а Оскар Піастрі показав другий результат дня, поступившись лише Андреа Кімі Антонелі з Mercedes. Пілот Audi Ніко Хюлькенберг, який уперше піднявся на подіум на Гран-прі Великої Британії 2025 року, завершив день сьомим, випередивши на три позиції Ліама Лоусона з Racing Bulls.

Сезон стартує у березні

Новий чемпіонат розпочнеться 8 березня в Мельбурні, Австралія. Схоже, боротьба буде не лише між командами, а й між фінансовими гігантами, які активно закріплюються у світі найшвидшого автоспорту.