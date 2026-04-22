Formula E представила болід Gen4: потужність 816 сил та розгін до сотні за 1,8 секунди

Головною особливістю Gen4 став новий силовий агрегат, який у режимі Attack видає неймовірні 600 кВт (816 к.с.). Це на 336 “коней” більше, ніж у болідів попереднього покоління. Навіть у стандартному гоночному режимі потужність зросла на 50% до 450 кВт (612 к.с.), що можна порівняти з показниками топових дорожніх електромобілів, таких як Kia EV6 GT.

Динамічні характеристики вражають: розгін від 0 до 100 км/год займає всього 1,8 секунди, а позначку 200 км/год автомобіль долає за 4,4 секунди. Це на 1,5 секунди швидше за попередника. Максимальна швидкість одномісного боліда тепер становить 335 км/год. За прогнозами експертів, на міських трасах час проходження кола скоротиться щонайменше на п’ять секунд.

Екологія та технології майбутнього

Болід Gen4 став маніфестом сталого розвитку. При виготовленні конструкції використовується не менше 20% вторинної сировини, а акумуляторні батареї розроблені без використання рідкоземельних мінералів. Після завершення терміну експлуатації автомобіль може бути перероблений на 100%, що є унікальним показником для світового автоспорту.

Також новинка підтримує ультрашвидку зарядку потужністю 600 кВт. Як зазначив генеральний директор Formula E Джефф Доддс, цей рівень продуктивності ще п’ять років тому вважався технічно неможливим для електромобілів. Зараз розробка передана командам-виробникам для фінального налаштування шасі та електроніки, серед яких Porsche, Jaguar, Stellantis, Nissan, Lola Cars та Mahindra.

Ринкове значення

Поява Gen4 має змінити сприйняття електричних перегонів, наблизивши їх за видовищністю до Формули-1. Завдяки величезній потужності та вдосконаленій аеродинаміці, серія планує залучити нову аудиторію та продемонструвати переваги сучасних електричних технологій. Перші гоночні випробування болідів у повному складі команд розпочнуться наприкінці цього року.