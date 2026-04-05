Фоторадар у польській столиці вчергове розтрощили: чому він так допікає водіям

Невідома особа пошкодила радар, попри систему відеоспостереження – дві відеокамери працюють на стовпі вище в режимі 24/7.

При цьому поліція дізналася про інцидент лише після запиту журналістів – раніше ніхто не повідомляв про збитки. Хронологію вандало-партизанських вчинків та ймовірні причини цього нетипового явища вивчали в редакції Авто24.

Коли востаннє камера вибирала машини для "листів щастя"

Прилад виведено з ладу у ніч з суботи на неділю, тобто з 28 на 29 березня. Негайно замінити його не вийде, оскільки ремонт потребує часу. Вільного парку приладів для заміни служба не має.

Хронологія "замахів" на фоторадар

Цей радар було змонтовано у Варшаві на Провулках Єрусалима 14 листопада 2024 року. Упродовж першого тижня роботи камера стала рекордсменом – вона зафіксувала тисячі порушень обмеження швидкості.

В середньому кількість фотофіксацій доходила до 300 порушень за добу, тобто 12,5 порушень за годину. Це, якщо ще точніше, одне порушення за трохи менше ніж кожні 5 хвилин.

Для партизанських методів боротьби з багатофункціональним фоторадаром найкраще підходить молоток, але фарба чи лом дають не гірший результат. Щоправда, це все – вандалізм.



Три місяці роботи й фініш

На початку лютого 2025-го вперше фоторадар зламали. Ремонтували понад два місяці й вже у квітні 2025 року прилад повернули на місце повністю справним. Він ретельно все фіксував і, ймовірно, привернув увагу ще на етапі його монтажу.

І доби не пройшло, як кара знайшлася

Як це було не прикро, але вже в першу ніч невідома особа розбила фоторадар молотком (див. відео нижче). Народний месник робив свою справу без поспіху й дуже старанно.



При цьому ніхто з водіїв, які проїздили повз місце "страти" приладу фотофіксації швидкості по крайній лівій смузі в обидва напрямки, не поділився даними з відеореєстратора, де у світлі фар добре було видно старанного в роботі чоловіка.

Старанність водії поважають

Єдине відео потрапило в мережу лише відзняте здалеку. Щоправда, з крайньої правої смуги до стовпа з радаром по центру дороги обличчя не розібрати навіть при збільшенні зображення.

Однак було добре видно старанність невідомого – лупцював на совість. Борця з постачальником інформації для "листів щастя" ніхто не здав, його шукають й досі.

Фарба проти фоторадара не гірше молотка

Коли 23 грудня 2025 року радар повернули на місце, поліція та дорожня служба зраділи. А все тому, що вандалізму покладено край завдяки встановленій системі систему відеоспостереження.

Народного месника чи месників, це не зупинило. Різдвяні свята минули й вже в ніч з 2 на 3 січня 2026 року пристрій облили фарбою. Відмити оптику від "хімічних сполук" не вдалося. Прилад знову демонтували й відправили в ремонт.

Прилад невезіння у Варшаві

Хай там як берегли той фоторадар після ремонту й встановлення, він довго не працював. Як зазначили ми на початку розповіді, все сталося 29 березня. Здогадайтеся з трьох раз, що з ним сталося…

Не швидкістю єдиною той радар допікає

Моніторинг Авто24 показав, що на цьому місці "прописана" модель Photoradar Traffistar SR390 від німецької компанії Jenoptik. Цей прилад не є стандартним "спідометром". Він відстежує набагато ширший спектр правопорушень, починаючи від ременів безпеки та телефонних дзвінків, до їзди “на бампері” або повороту в несанкціонованому місці.

Головна інспекція дорожнього транспорту (GITD) розпочала встановлення сучасних камер контролю швидкості TraffiStar SR390 на польських дорогах у квітні 2024 року. Можливості обладнання виходять за рамки стандартного моніторингу швидкості та фотографування.

Що може робити камера TraffiStar SR390:

зчитувати швидкість транспортних засобів;

фіксувати проїзд проїхати на червоне світло;

перевірити, чи водій виконав правильний маневр (наприклад, поворот, попри заборону або червоне світло);

стежити за правопорушеннями проти пішоходів.

зчитує номерні знаки та визначає тип транспортного засобу;

знає індивідуальні обмеження швидкості та встановлює їх для конкретних типів транспортних засобів;

одночасно контролює до шести смуг руху;

вимірює швидкість шести транспортних засобів одночасно;

досліджує поведінку водіїв, що рухаються в обох напрямках;

фотографує та записує короткі відео правопорушень.

Виробник використовує лазерні та радарні датчики для забезпечення точних вимірювань. Фото: GITD

Таким чином камера може розпізнавати, чи це легкові автомобілі, чи вантажівки. Отож алгоритм може застосовувати окремі обмеження швидкості для кожної категорії – якщо вона працює на дорозі, де існують такі відмінності.

Наприклад, за межами населених пунктів камера зафіксує вантажівку за перевищення швидкості 70 км/год, але не зреагує на легковик, якому така швидкість дозволена, та зробить будь-що перерахованого вище.

Місце замаху лишається загадкою, але припущення є

Однак у всій Варшаві ці прилади не піддавалися вандальним діям, чого не скажеш про Провулки Єрусалима. Те місце для фоторадара виявилося провальним.

У такій незрозумілій ситуації водії зазначають, що аварійністю ця ділянка дороги жодним чином не виділяється з-поміж вуличної мережі Варшави.

Наймовірніше, це просто місце для заробляння грошей, а не організації безпеки руху. Видно, Головна інспекція дорожнього транспорту з цього приводу так і зробила й тепер її менеджери вже задумалися про те, чи варто знову ставити там щоглу з таким дорогим за вартістю приладом.