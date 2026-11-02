Foxconn показав хитрий електропікап Model K: перетворюється на фургон за лічені хвилини

ФОТО: Earth's Golden Line|
За лічені хвилини надбудова кузова знімається і тоді це пікап з відкритою вантажною платформою
Як повідомляє видання TVBS, прем'єра концептуальної моделі відбулася під час щорічного заходу HHTD26. Розробники зробили ставку на задній привід та розташування двигуна на задній осі, що є оптимальним рішенням для перевезення вантажів.
Головна фішка новинки полягає у відмові від розробки окремих кузовів для різних потреб. Базовий пікап має відкриту вантажну платформу, на яку за допомогою звичайних болтів встановлюється спеціальний закритий бокс.
"Традиційним автовиробникам зазвичай доводиться розробляти різні типи кузовів, якщо вони хочуть пропонувати як пікапи, так і фургони. Такий їхній підхід дозволяє суттєво знизити витрати на розробку та дає бізнесу максимальну гнучкість, – зазначає головний стратегічний директор підрозділу електромобілів Foxconn Джун Секі.
Практичність понад усе
Інженери максимально занизили висоту вантажної платформи, щоб кур'єрам було легше завантажувати важкі коробки. Крім того, пасажирське сидіння в кабіні складається, утворюючи рівний майданчик для перевезення довгомірних предметів чи інструментів.
Спеціальний вантажний модуль легко монтується на платформу та захищає товар від дощу й пилу, а складене пасажирське сидіння дозволяє перевозити довгі вантажі прямо в салоні. Фото: Earth's Golden Line
Що стосується автономності, то тут Foxconn пішов прагматичним шляхом, запропонувавши дві скромні батареї на 12 та 26 кВт-год. Вони забезпечують запас ходу в 120 та 250 кілометрів відповідно.
Дослідження компанії показали, що комерційному транспорту для доставки "останньої милі" просто не потрібні важкі та дорогі акумулятори. Машини їздять за фіксованими маршрутами і щоночі повертаються на базу для заряджання, тому менша батарея означає меншу ціну самого авто.
Перспективи на ринку
Наразі Model K є лише еталонним зразком, створеним за моделлю контрактного виробництва. Це означає, що Foxconn не планує продавати машину під власним брендом, а пропонує готову платформу іншим автовиробникам для випуску їхніх комерційних лінійок.
Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, корейська марка Kia також активно експериментує з комерційним сегментом і перетворила свій електричний фургон PV5 на компактний міський самоскид. Машина отримала алюмінієву надбудову з відкидними бортами та здатна брати на борт понад тонну вантажу.
А от компанія Hyundai готує до виходу на європейський ринок потужніший електричний фургон STARIA Cargo. Ця модель оснащена 800-вольтовою архітектурою, заряджається до 80% всього за 20 хвилин і може тягнути за собою двотонний причіп.