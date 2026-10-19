Французи готують драйвове електрокупе: дикий концепт Renault 8 Gordini може піти в серію

Як повідомляє видання Carscoops, ефектна новинка, яка стала однією з головних зірок цьогорічного Паризького автосалону, має всі шанси перетворитися з виставкового шоустопера на реальний товарний автомобіль. Хоча під час офіційної презентації виробник не робив гучних заяв, генеральний директор компанії Фабріс Камболів залишив двері відкритими для такого рішення.

За словами очільника марки, зелене світло проєкту дадуть лише після того, як почнуться поставки іншої екстремальної моделі – 550-сильного гіперхетчбека 5 Turbo 3E. Саме він має прокласти шлях для емоційних електричних запальничок бренду.

"З моделлю R5 Turbo 3 ми хотіли показати, що Renault здатна робити спортивні та веселі електромобілі. А коли ми обговорювали Gordini, нашою метою було створити машину, яка викликає бажання та емоції", – розповів Фабріс Камболів у коментарі журналістам Autocar.

Він також додав, що після знайомства з концептом ніхто не скаржився на відсутність двигуна внутрішнього згоряння. Тому після успішного запуску Turbo 3E, нове купе може стати наступним логічним кроком для компанії.

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Ставка на емоції, а не на рекорди

Наразі французи не розкривають, на якій саме архітектурі базується концепт, але відомо, що він оснащений одним електромотором на задній осі потужністю 266 кінських сил. Для сучасного світу електрокарів це не захмарний показник, проте головна фішка машини полягає зовсім в іншому.

"Оригінальний Renault 8 був дуже скромною машиною, таким собі героєм робітничого класу. Ми хотіли зберегти цю чесність і в новому концепті", – пояснив шеф-дизайнер концептуальних розробок Renault Роман Говен.

За його словами, інженери не намагалися створити двометрового монстра на тисячу сил, щоб відіграти пів секунди на Нюрбургринзі. Головний акцент зроблено на маневреності, легкості та фані від водіння, який змушує водія посміхатися за кермом.

Звісно, щоб запустити таке легке задньопривідне купе в серію, керівництву доведеться скласти переконливий бізнес-план. Проте саме такий формат може стати ідеальним аргументом для консервативних фанатів марки, які досі сумніваються, чи варто пересідати на електромобіль.

Історичний контекст та бекграунд