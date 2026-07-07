Фура не довезла каву з Італії до Словаччини: як викрадений вантаж виявили в Україні

З'ясувалося, що продукцію викрали під час перевезення територією Європейського Союзу, а до офіційного отримувача вона так і не доїхала.

Майже детективний епізод розмитнення товару з кримінальним слідом стався на митному посту столиці. При цьому спочатку виявили контрабандний вантаж, а вже згодом встановили його кримінальне походження.

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У фурі виявилося на 3,6 тонни кави більше

За документами українське підприємство імпортувало з Італії 8,6 тонни натуральної смаженої кави – меленої та в зернах, із кофеїном й без нього. Загальна заявлена вартість партії становила 77,7 тис. євро.

Однак під час митного огляду інспектори встановили, що фактична маса вантажу перевищує 12,2 тонни. Вага реальна не збігалася заявленою з вагою вантажу.

Ввезли в Україну каву контрабандою, а потім з'ясувалося, що вона ще й крадена по дорозі з Італії до Словаччини. Фото: Держмитслужба

Встановити це за умови офіційно зафіксованої маси транспортного засобу, заявленої в декларації ваги вантажу та показника на електронному табло вагової установки вдалося практично миттєво.

Таким чином встановлено, у фурі перевозили на 3,6 тонни кави більше, ніж було зазначено в декларації. За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил.

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Заводські коди допомогли знайти власника

Під час огляду кожного піддона митники виявили заводське маркування виробника із номерами замовлення та унікальними ідентифікаційними кодами. Саме вони дали змогу відстежити маршрут товару.

Після запиту до виробника в Італії з'ясувалося, що ця партія була офіційно відправлена дистриб'ютору у Словаччині. Проте до місця призначення вантаж не прибув.

За цією невеличкою наліпкою, що на кожному піддоні маркувала всю партію відправленої продукції з Торіно до Братислави, знайшли справжніх господарів і зясували походження товару. Фото: Держмитслужба

Італійська сторона повідомила українським митникам, що каву викрали під час перевезення територією Європейського Союзу.

Каву вилучили, розслідування триває

Після отримання підтвердження про кримінальне походження вантажу Київська митниця відкрила ще одне провадження за статтею про переміщення товарів із приховуванням від митного контролю.

Загальна вартість вилученої партії кави Lavazza становить 12,8 млн гривень. Товар вилучено, а надалі українські та європейські правоохоронні органи встановлюватимуть осіб, причетних до викрадення вантажу під час міжнародного перевезення.